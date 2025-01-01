Mohammad Bin Humaidan
Bio
Mohammad Bin Humaidan, Meydan Free Zone's Director of Free Zone Licensing, is a strategic and result-driven professional with over 15 years of expertise. Specializing in financial planning, profitable growth, and relationship-building, he excels in infrastructure development, collaboration, audit, fraud risk examination, and risk management. Mohammad's proactive measures ensure optimal operational security, making him a key contributor to Meydan Free Zone's success.
