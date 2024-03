Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Tanto en las negociaciones como en la vida, la gente se preocupa demasiado por una mejor oportunidad que podría llegar más tarde si tomaran una decisión ahora. Pero como sabemos, los tiempos cambian, las necesidades cambian, los mercados cambian, las tendencias cambian y las personas cambian.

Lo que puede ser increíble ahora puede ya no serlo dentro de seis meses. Ya sabes, como mis jeans True Religion o mis camisetas Affliction del 2009. Pero si me preocupara hoy que sigan siendo relevantes dentro de seis meses, cargaría con el estrés de decidir basándome en lo que podría ser mejor después, en lugar de lo que es mejor ahora.

Relacionado: 8 maneras de convertir a un buen líder en un líder excepcional

He ayudado a crear empresas multimillonarias y he trabajado con algunos de los nombres más importantes en la industria de la música y el entretenimiento. Una cosa que he visto suceder una y otra vez es a emprendedores y profesionales aspirantes cometer el error de dejar que el peso del arrepentimiento afecte sus elecciones, retrasándolas de manera significativa.

Mi consejo es preocuparse solo por lo que es mejor ahora. Claro, podría surgir una oportunidad diferente, pero también podrían surgir circunstancias peores que te hagan lamentar tu indecisión.

Un bote suena mucho mejor que un chaleco salvavidas. Pero cuando estás atrapado en medio del océano ahogándote y tienes la opción de un chaleco salvavidas, no estás esperando a ver si pasa un bote más tarde.

Estarías muerto. ¡El chaleco salvavidas es lo que importa y en ese momento tiene sentido para ti!

Muchas personas pierden grandes oportunidades por esperar una "mejor". Seguro, algunos dirán: "Menos mal que mantuve mi posición, conseguí más dinero." O algo como, "Soy tan brillante por esperar esto." Sí, tuvieron la suerte de obtener un resultado más favorable al hacerlo, pero aquí hay dos cosas que considerar:

Al final, todo sale bien. Si no salió bien, entonces no es el final. Y ¿quién sabe qué podría haber pasado si hubiera sido de otra manera? Nunca lo sabrás, especialmente si es solo dinero lo que consideras como una victoria. Demasiadas personas desearían haber elegido la opción disponible para ellas cuando tuvieron la oportunidad.

Imagina si no hubiera zona de anotación en el fútbol americano: solo recibes el balón y sigues corriendo. Si no hay un final definido o un resultado deseado, siempre te preguntarás si podrías haber corrido más, anotado más, o incluso dudar de tu valor porque no hay forma de definir tu éxito. No podrías definir el resultado que te ayudaría a determinar si tuviste éxito.

Al tomar una decisión ahora y aprovechar lo que tienes frente a ti, te permites definir tu éxito. No intentes esperar algo mejor porque te quedarás atascado en la inacción.

Cuando Facebook salió a bolsa, y yo tenía acciones de la IPO, las vendí y gané $10,000 dólares. Por supuesto que me pregunto cuánto valdrían ahora si las hubiera conservado. Pero no importa.

Relacionado: 5 errores comunes que cometen los líderes y cómo solucionarlos

Necesitaba el dinero que me proporcionaba en ese momento, y fue una gran (y extremadamente útil) oportunidad en ese momento. Decidí cobrar $10,000 dólares y usé ese dinero para impulsar una idea comercial diferente que me ayudó a ganar más dinero que si hubiera conservado las acciones (además, en ese momento, no había garantía de que las acciones de la IPO de Facebook fueran a valer más en el futuro).

Este concepto también se aplica en las negociaciones con los demás.

Muchas veces he escuchado a alguien conseguir lo que pedía y luego decir: "Fue demasiado fácil, podría haber conseguido mucho más". Ahora, están obsesionados con el quizás, en lugar de celebrar la victoria exacta que deseaban.

Ahora, están obsesionados con el quizás, en lugar de celebrar la victoria exacta que deseaban.

No estoy diciendo que te menosprecies; simplemente no te sobrevalores ni juegues con terquedad como táctica de negociación. No hay una mejor sensación que saber que no necesitas hacer trucos o jugar juegos. Construye valor, estima adecuadamente y ofrece un discurso honesto. Sabe lo que quieres y trabaja para lograrlo.

En las negociaciones, es fácil enfocarse demasiado en el potencial — en el apretón de manos. No dejes que la indecisión o la idea de obtener un mejor trato te detengan de actuar ahora. Todos quieren más. Sufren del síndrome del "hubiera podido". Esto sucederá con muchas cosas en tu vida, como las citas, el emprendimiento, los cambios de carrera, las ventas, etc.

Cuando sabes lo que quieres, comprendes cómo transmitir este valor a los demás, obtienes lo que deseas — has ganado. Y créeme, te sentirás mucho más libre de estrés, confiado y tranquilo.

Relacionado: 5 desafíos que enfrentan los líderes en este momento (y cómo superarlos)

No tendrás que estresarte porque ya has tomado la decisión sobre lo que aceptarás o estás dispuesto a aceptar. Una victoria es una victoria, y si tiene sentido ahora, no te preocupes por lo que sucederá más adelante. Preocúpate por cosas reales cuando realmente necesites preocuparte por ellas.

Y como a todos les encanta una analogía de béisbol, recuerda que incluso si fallas, la vida no es solo un turno al bat. Puedes perder el 50% del tiempo y aun así ganar una Serie Mundial. ¡Vamos, Sox!