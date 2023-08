Un amigo me propuso un desafío de carrera de 48 millas (es decir, más de 77 kilómetros) y nunca imaginé que me ayudaría a crecer y mejorar mi negocio.

La primera vez que un amigo me sugirió participar en el desafío Goggins 4x4x48, en marzo de 2022, puse mis ojos en blanco de tal forma que juraría que escuché a mi mamá decir: "Se te van a quedar así". ¿Por qué demonios querría correr cuatro millas cada cuatro horas durante casi 48 horas, sumando un total de 48 millas (es decir, más de 77 kilómetros)?

"Sí, soy corredora, pero no de ese tipo", pensé.

Pero no pude evitar esa sensación en mi interior. Algo en mi alma se agitó, y a medida que se acercaba la fecha de inicio, supe que lo iba a hacer (me recuerda al sentimiento que tuve cuando inicié mi negocio hace tantos años). Habría múltiples tramos que correr a la medianoche y a las cuatro de la mañana, y muchas otros recorridos durante casi dos días seguidos. Parecía algo salvaje e imposible (de nuevo, vibras de emprendedor).

Si no conoces a David Goggins, deberías de hacerlo. Es un testimonio de lo que un ser humano realmente puede soportar y superar. Su carrera militar es impresionante (es la única persona que hasta ahora ha pasado por la famosa Semana del Infierno de los Navy Seals tres veces), al igual que su lucha diaria para empezar desde cero y alcanzar sus objetivos.

Es posible que no creas que hay similitudes entre correr un reto de 48 horas y ser un emprendedor, ¡pero hay muchas!

Estas son algunas de las que más me llamaron la atención:

Mentalidad

Un término muy gastado, lo sé, pero en este caso, era cierto. Al igual que con el emprendimiento, al principio fue divertido, emocionante y fácil... pero las cosas se complicaron rápidamente. Cuando tienes que levantarte y correr cuatro millas a la medianoche y a las cuatro de la madrugada dos días seguidos, empiezas a preguntarte por qué iniciaste este ridículo viaje.

¿Te suena conocido? Cuando el negocio se estanca o los clientes no pagan las facturas, empiezas a preguntarte por qué lo estás haciendo. ¿Puedo seguir adelante? ¿Debería de hacerlo? ¿Vale la pena? Un trabajo con un salario constante (sin mencionar los beneficios) suena tan agradable como mi cálida cama a mitad de la noche.

Pero luego lo superas (las carreras y los momentos difíciles) y te das cuenta de que estás en este viaje por una razón.

Planeación

Dios mío, este desafío requirió mucho más planeación de la que esperaba, ¡como dirigir un pequeño negocio!

Para el reto tuve que planificar mi comida (lo cual fue honestamente una de mis partes favoritas porque me encanta comer), encontrar un gimnasio en mi pequeña ciudad con acceso las 24 horas (no quería correr afuera en medio de la noche), llevar múltiples mudas de ropa, crear una playlist de música y podcasts, programar actividades familiares (porque eran dos días y todavía teníamos cosas que hacer) y la más difícil: cómo lograr dormir después de correr a medio noche (tienes que asegurarte de correr lo suficientemente rápido para terminar con la tortura, pero también mantener tu ritmo cardíaco lo suficientemente bajo para no estar despierto toda la noche)!

En el negocio, planeamos todo. ¿Cuál es nuestra estrategia de marketing? ¿Cómo equilibramos (otro término molesto que odio, pero para el que no encuentro equivalente) familia y negocio? ¿Cuáles son nuestros sistemas financieros? ¿Cuál es nuestro proceso de onboarding? ¿Cómo y cuándo contratamos a un empleado y cómo se hace eso?

Este reto me ayudó a dividir la planificación en compartimentos, y puedo aplicar este mismo enfoque a la planeación en mi negocio. Soy una chica de lápiz y papel, me gusta escribir listas de tareas, pero me di cuenta de que puedo usar esta experiencia y crear un diagrama de flujo en mi negocio, como lo hice con el reto.

Gratitud

Cuando terminé mi último recorrido, me derrumbé y lloré desconsoladamente. No suelo llorar, puedes preguntarle a cualquiera que me conozca bien, pero había demasiadas emociones. Una de las más intensas fue lo agradecida que me sentía de haber terminado y de haberlo logrado hacer algo así. Claro, el agotamiento pudo haber contribuido, pero la sensación en mi interior fue transformadora, y no he sido la misma persona ni dueña de negocio desde entonces.

Podemos hacer cosas difíciles, y estaba muy agradecida de poder experimentar algo increíblemente difícil y darme cuenta de que puedo hacer mucho más de lo que me pensaba. ¡Todos podemos!

Desde entonces, he aprendido a ver los momentos difíciles, los clientes difíciles, las personas difíciles, cualquier cosa difícil con gratitud (créeme, no siempre). Me doy cuenta de que me ayudarán de alguna manera. No siempre entiendo cómo en ese momento, pero generalmente puedo mirar atrás y sentirme agradecida por la experiencia. Obtener esa perspectiva (al menos la mayoría del tiempo) ha sido de gran ayuda tanto en el negocio como en la vida.

Me gustaría animarte (desafiarte) a que intentes algo difícil, sea lo que sea que eso signifique para ti.

Por cierto, desde la primera vez, he hecho este desafío dos veces más y tengo el objetivo de hacerlo varias veces al año, porque realmente me lleva de vuelta a un estado mental que ahora amo y ansío.