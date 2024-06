¿Quieres ser un gran líder? Controla tu mente inconsciente: así es cómo puedes hacerlo

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Todos nosotros, incluido el emprendedor más talentoso, tenemos puntos ciegos: pensamientos, sentimientos y suposiciones inconscientes que impulsan hábitos ineficaces y patrones de comportamiento poco productivos. Los puntos ciegos afectan nuestra vida personal y profesional, y en el mundo de los negocios, impiden a los líderes alcanzar la maestría, obstaculizando su capacidad para ayudar a los equipos a rendir al máximo, elevar los resultados y llevar adelante su organización.

Si no son conscientes de la raíz inconsciente del problema, los líderes se pueden quedar estancados. Esta conciencia suele surgir demasiado tarde debido al bajo rendimiento del equipo, la comunicación ineficaz y el rendimiento insatisfactorio de la empresa. Los líderes pueden examinar y modificar los patrones de comportamiento inconscientes si los identifican con rapidez y los hacen visibles, pasando del nivel inconsciente al consciente.

El camino que normalmente tomamos es superficial

El coaching ejecutivo puede ser muy efectivo para ayudar a los líderes empresariales y emprendedores a eliminar sus puntos ciegos. Sin embargo, el coaching tradicional no suele centrase en lo inconsciente, donde residen las raíces de los patrones de comportamiento. Los resultados suelen ser limitados y temporales porque estos métodos solo funcionan en un nivel superficial y nunca revelan la verdadera fuente de un rendimiento ineficaz o poco inspirado.

Piénsalo como la punta de un iceberg que se asoma del océano: los únicos problemas que aparecen y se abordan son los que están visibles por encima de la superficie, cuando un nivel completamente inconsciente de problemas se oculta debajo. A largo plazo, los líderes permanecen estancados porque no han cambiado la manera en que piensan y actúan en un nivel más profundo.

Los métodos comunes generalmente involucran complejos sistemas de evaluación que grafican comportamientos y resultados problemáticos. Esto puede ser útil para analizar los detalles de las habilidades laborales en comparación con el rendimiento, pero los efectos del desarrollo del liderazgo suelen ser superficiales.

Los coaches que utilizan estos métodos suelen preguntar: "¿Cuál es el problema?" y "¿Cuáles son tus opciones?", luego interponen sus propias soluciones, limitando los resultados al conocimiento y experiencia del coach. Aunque tiene buenas intenciones este consejo se apoya en opiniones subjetivas y no utiliza los niveles objetivos y más profundos para encontrar las soluciones que pueden impulsar a los líderes hacia adelante a un nivel más profundo.

Profundizar para lograr un cambio duradero

La formación de líderes efectivos se logra al acceder al nivel inconsciente, ese lugar justo por debajo de la superficie donde se encuentran los verdaderos obstáculos para un alto desempeño. Aquí es en donde se encuentran las secuencias neurológicas del cerebro, basadas en creencias centrales y experiencias previas. Los principios científicos de la programación neurolingüística (PNL) son altamente efectivos para identificar y cambiar patrones de comportamiento ineficaces y mejorar los patrones en la mente inconsciente que sustentan el rendimiento elevado. Este enfoque utiliza cinco pasos para ir más allá de la superficie y garantizar un cambio profundo y duradero:

Identificar la situación, las metas y los objetivos.

Utilizar la programación neurolingüística para desentrañar patrones de comportamiento problemáticos.

Establecer planes de desarrollo, métricas y fechas individuales para los líderes.

Identificar patrones, causa raíz, impacto y opciones de resolución con vías neurales abiertas.

Evaluar y medir logros, y determinar el siguiente nivel.

Empezar con una mente completamente abierta es vital para que un coach de liderazgo descubra las experiencias pasadas o presentes que han creado las vías neurales que formaron las creencias y acciones de un líder.

Al escuchar atentamente y utilizar los principios de la programación neurolingüística, un coach experto puede identificar patrones de comportamiento y sus orígenes al examinar las palabras del líder. El lenguaje generalmente proviene directamente de nuestro inconsciente y, por lo tanto, es una ventana hacia patrones de pensamiento más profundos.

Por ejemplo, frases como "no soy", "no puedo" y "no debo" revelan una suposición de la imposibilidad de un deseo u objetivo. Los coaches capacitados en PNL saben escuchar profundamente, no solo las palabras utilizadas, sino el tono, el ritmo, el nivel de energía y la fluidez del habla, así como el uso de términos como "ya sabes" y "como", para descubrir las experiencias que conducen a las vías neurales negativas y los patrones de comportamiento que provocan.

Preguntas típicas que un coach experto en comportamiento y PNL podría hacer incluyen:

¿Cuál es la raíz del problema?

¿Qué es lo que realmente te está deteniendo?

Si pudieras hacerlo de nuevo, ¿qué harías diferente?

¿Cuál es el resultado deseado?

¿Qué es lo que no estamos discutiendo que deberíamos discutir (revela un punto ciego)?

A un nivel más profundo, observando cómo los líderes dirigen o participan en reuniones, los coaches pueden observarlos en su "hábitat natural", lo que revela patrones de comportamiento que el cliente puede no reportar porque simplemente no está consciente de ellos. La observación se realiza de manera virtual, lo que facilita y acelera al coach fundirse con el entorno. El coach lee la agudeza sensorial y las palabras, observando el enfoque y estilo de liderazgo, así como las reacciones no verbales del equipo.

Las técnicas de la neurociencia se aplican para cambiar los patrones de pensamiento del líder y su comportamiento. Los resultados tangibles se hacen evidentes una vez que son conscientes de sus propios pensamientos y comportamientos únicos y limitantes, y aprenden a implementarlos con esta técnica de tres pasos:

Identificar el patrón de pensamiento/comportamiento en el momento.

Interrumpirlo cada vez que se repita.

Ejecutar un nuevo patrón mejorado.

El desarrollo duradero del liderazgo eleva toda la organización

Los puntos ciegos que detienen a los líderes, a nivel personal y profesional, se repiten hasta que los patrones de comportamiento inconscientes surgen al nivel consciente, donde los puntos ciegos pueden ser transformados.

Cuando los líderes tienen la oportunidad de trabajar de manera consciente con sus comportamientos inconscientes, pueden liberar todo su potencial y tener un impacto poderoso en sus organizaciones. La mejor parte es que usando el enfoque de la PNL para el coaching, los resultados se aceleran, con líderes que suelen alcanzar su primera ronda de objetivos en cinco semanas.

Hay mucho en juego en nuestras mentes inconscientes y subconscientes. Algunas aspectos son muy positivos, mientras que otros nos frenan e impiden que alcancemos nuestro potencial de liderazgo final. Un buen coach de liderazgo es aquel que no tiene miedo de adentrarse en esas áreas, descubriendo los patrones y pensamientos negativos que actúan como obstáculos para que podamos avanzar.

No es solo una buena manera de efectuar un cambio real. Es la única.