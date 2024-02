Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Dar grandes pasos hacia el crecimiento como emprendedor puede generar mucho miedo y autoduda. De cierta manera, también arriesgas tu reputación. ¿Qué pensarán los demás de ti? ¿Y si es un completo fracaso? ¿Por qué eres tan ambicioso de todos modos? ¿No puedes simplemente estar feliz con lo que tienes o dónde está tu negocio hoy? Puedes sentir ese miedo a ser juzgado, o puedes dudar al enfrentarte a esos grandes desafíos debido a la incertidumbre o la eventualidad del fracaso.

Solo ten en cuenta esto: todo emprendedor enfrenta desafíos y fracasos, y duda de sí mismo de vez en cuando. Eso ni siquiera desaparece por completo una vez que alcanzas los niveles más altos de éxito y crecimiento. Quizás hayas escuchado la frase: "El miedo es orinarse en los pantalones, y el coraje es seguir adelante con los pantalones mojados." Como emprendedor, tendrás que seguir adelante con los pantalones mojados muchas veces. Estos miedos no son obstáculos, sino parte del viaje. De hecho, si no sientes miedo o nerviosismo acerca de tus metas, es probable que estés pensando demasiado pequeño.

Conforme avanzas en tu viaje empresarial, considera estos miedos como indicadores de aquellas cosas en dónde necesitas enfocarte y mejorar. No se trata de eliminar tu miedo, sino de entenderlo y aprovecharlo para impulsar tu negocio hacia adelante. Al reconocer tus miedos, establecer metas claras y alcanzables, y buscar ideas de mentores y coachs, no solo estás avanzando en tu negocio, sino que estás llevándolo de manera estratégica y paso a paso hacia el crecimiento y el éxito. También estás haciendo cosas que fortalecen tu disciplina y te sacan de tu zona de confort. La mayoría de tus avances están al otro lado de tus miedos.

Así es como puedes redefinir el miedo y transformarlo en un poderoso aliado en tu viaje emprendedor.

Mira a tus miedos de frente

El primer paso es reconocer que tus miedos son una parte natural del panorama emprendedor. Pero en lugar de evitarlos, míralos de frente. Reconoce estos miedos no como obstáculos, sino como señales que te guían hacia áreas propicias para el crecimiento y la innovación. Escríbelos, comprende sus raíces y luego aborda sistemáticamente cada uno. Al enfrentar tus miedos, estás dando el primer paso crucial hacia dominarlos. Comprométete a seguir adelante con los pantalones mojados.

Crea una visión más allá de tu zona de confort

Establecer metas es la piedra angular del progreso. Sin embargo, la verdadera magia ocurre cuando te atreves a imaginar más allá de tu alcance inmediato y tus capacidades actuales. No solo planifiques para el próximo hito; fija tu mirada en lo que está mucho más allá de eso. Imagina dónde quieres estar dentro de cinco, diez o incluso 20 años. Este enfoque puede parecer ambicioso, incluso intrépido al principio, pero se trata de establecer una trayectoria que te siga impulsando hacia adelante.

Con cada meta que alcances, establecerás un punto de referencia más alto, incluso uno que se siente completamente inalcanzable. Te sorprenderá de lo que realmente eres capaz. Este proceso de fijación constante y ambiciosa de objetivos garantiza que no solo estés siguiendo el ritmo del éxito. Es probable que te sorprendas a ti mismo cuando te fijes "metas imposibles". Recuerda, quizás más importante que alcanzar una meta o hito específico, es en quién te conviertes en el proceso de esforzarte para alcanzarlo.

Acércate a un mentor que haya recorrido tu camino

El camino del emprendedor está lleno de complejidades y giros inesperados. Si buscas un camino de estabilidad y certeza, el emprendimiento no es para ti. La buena noticia es que no tienes que recorrer este camino solo. Encuentra un mentor o coach que no solo haya navegado por caminos similares, sino que también haya logrado el tipo de crecimiento y éxito que buscas. Un mentor no solo aporta experiencia, sino que también te brinda perspectiva: la capacidad de prever desafíos y guiarte para abordarlos con anticipación. Esta visión de futuro resulta invaluable, ayudándote a recorrer tu viaje con una claridad que suele nublarse si estás solo en el camino.

Al integrar estas estrategias en tu viaje emprendedor, no solo estás superando miedos; estás reescribiendo la narrativa de tu recorrido. Cada paso dado es una audaz declaración de tu potencial, un testimonio de tu resistencia y un hito en tu viaje hacia el éxito sin precedentes.

Es muy importante que recuerdes que este viaje empresarial en el que te encuentras no se trata solo de hitos, logros u objetivos de ingresos. Se trata de ti —sí, tú— convirtiéndote en la persona que puede alcanzar esas alturas como líder. Se trata de la tenacidad y el esfuerzo, los miedos y las dudas, y cómo los enfrentas y los superas. Cada gran nombre allá afuera, cada historia de éxito que admires, todos han tenido sus momentos de duda, sus propios momentos de vacilación, parados ahí con sus pantalones mojados. Pero, ¿qué los hizo distintos? Siguieron adelante, decididos a tener éxito.

Así que, aquí te dejo un pensamiento final: Acepta el desorden, la incertidumbre, el miedo. Deja que te impulse; que no te paralice. No estás construyendo solo un negocio; te estás construyendo a ti mismo y a todas las personas en tu equipo que lideras. Cada contratiempo, cada miedo superado, te está moldeando en el emprendedor, la persona, que estás destinado a ser. Tu viaje es único, al igual que tu destino. No evites establecer esos objetivos audaces, buscar ese mentor o entrenador sabio y, lo más importante, cree en ti mismo y en tu causa. Tienes esto, no porque sea fácil, sino porque eres capaz de abordar lo difícil. Brindo por el avance, con todo y los pantalones mojados, hacia el futuro que estás creando cada día.