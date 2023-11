El éxito comienza cuando te deshaces de estos mitos en torno a emprender

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Hay dos cosas seguras cuando te embarcas en el viaje emprendedor. ¿La primera? Te darán un montón de consejos. ¿La segunda? Te darán un montón de advertencias bien intencionadas.

A veces, ambas coincidirán, como en el caso de un comentario de precaución disfrazado de "solo estoy siendo sincero contigo". Tu trabajo es descifrar cómo filtrar todos los mitos que escuchas para llegar a la verdad y así evitar estar dentro del 20% de las empresas que fracasan en los primeros doce meses.

Desafortunadamente, te encontrarás con mitos sobre el emprendimiento (y el emprendimiento tecnológico) en todas partes. Como líder exitoso de una startup que pasó de una industria no tecnológica (belleza) a una tecnológica (desarrollo de aplicaciones), me he encontrado con un montón de ideas falsas y conceptos equivocados. En el camino, he tenido la suerte de navegar por el viaje con ingenio y tenacidad para evitar muchas de las concepciones erróneas que pueden atrapar a muchos emprendedores modernos.

Ya sea que te estés preparando para lanzar tu primer negocio o que lleves tiempo siendo emprendedor, te invito a no ser presa de los siguientes mitos comunes relacionados con el viaje emprendedor.

Mito: El liderazgo implica recorrer un camino solitario

Si quieres llámalo misticismo de Hollywood, pero la idea predominante de los emprendedores suele incluir un factor de soledad. Es cierto: el emprendimiento puede ser un lugar solitario, pero solo si optas por no salir de tu zona de confort para conectar con otras personas.

Existen muchos recursos y lugares a los que puedes acudir en busca de ayuda. Solo debes de tener la intención de buscar personas y herramientas que te apoyen y guíen. Por ejemplo, tengo la suerte de trabajar en el área de St. Louis, Missouri, donde he conectado activamente con otros fundadores que son personas de color como yo.

Lo que he descubierto es que cuando te expones, eres vulnerable sobre lo que necesitas y dejas de lado tu ego, la gente está ansiosa por ayudarte. Siempre y cuando puedas abrazar tu ingenuidad (todos somos ingenuos en algo), descubrirás que otros compartirán desde sus mejores ideas hasta sus mejores contactos. Tu objetivo es asimilar toda esa información y aplicar lo aprendido para progresar, siempre apoyado por un equipo en desarrollo de compañeros solidarios.

Mito: Necesitas una mentalidad sin miedo capaz de mover montañas

¿Quieres saber otra concepción errónea en torno al emprendimiento? La idea del fundador intrépido. Me da curiosidad conocer a esas personas que parecen no tener miedo al iniciar un negocio, sobre todo cuando se están adentrando en una industria nueva o poco conocida. Tener miedo hace sentido. Todos los emprendedores a los que conozco han tenido miedo en algún momento. La clave no es que no tengan miedo, sino que estén dispuestos a "hacerlo aunque tengan miedo".

Cuando Seek Capital les preguntó a 15 fundadores sobre lo que más les preocupaba, estos respondieron que cometer errores, desperdiciar o perder dinero y terminar sin nada que mostrar después de todo su esfuerzo. La verdad es que ninguno de esos emprendedores vivía sin miedo. Tú tampoco tienes que hacerlo.

Lo que necesitas hacer es liberarte de la idea de que tienes que ser perfecto y saberlo todo. Acepta el hecho de que habrá grandes y pequeños fracasos. Tu papel es aprender y hablar sobre ellos, y permitirte fallar una y otra vez mientras avanzas. Da miedo, pero es la manera correcta de seguir creciendo.

Mito: Tus innovaciones tienen que ser revolucionarias

Inventar el hilo negro puede sonar emocionante, pero no es necesario para tener una startup exitosa. ¿Has escuchado el dicho "No hay nada nuevo bajo el sol"? En la mayoría de los casos es cierto. Deja de pensar que tienes que innovar desde cero. No es necesario. Solo necesitas hacer algo mejor.

Por supuesto, cuando encuentres tu idea ganadora, debes presentarla de tal forma que la gente vea que es diferente (no siempre es obvio para los demás por qué tu innovación representa una mejora). Usaré mi experiencia. Estoy en un mercado competitivo y la mayoría de los inversores no se parecen a mí. No comparten mi conocimiento de la industria de la belleza porque no trabajaron, como yo, en ella durante 14 años. En sus mentes, cada plataforma SaaS relacionada con la belleza es la misma.

Como fundador, tengo que explicar por qué eso no es verdad y por qué realmente existen cinco modelos de negocios diferentes en la industria de la belleza, así como en dónde encaja la plataforma de mi empresa. Estoy utilizando tecnologías probadas y emergentes de nuevas maneras para mejorar las experiencias digitales de usuario en un sector muy específico, sin reinventar cada parte que estoy aportando.

Mito: Necesitas expandir tu red lo más rápido posible

Como emprendedor necesitarás una red sólida, pero debes ser muy estratégico. Solía asistir a conferencias y hablar con todo el mundo. Ahora, tengo un proceso de networking sistemático que utilizo para no solo conocer gente, sino para construir conexiones. En lugar de ser orgánico, que es a lo que estaba acostumbrado, todo está planeado en base a estrategias sólidas de networking para emprendedores.

Por ejemplo, cuando asisto a un evento, estudio a cada uno de los ponentes que estarán presentes. Aprendo sobre ellos y decido con cuáles quiero conectar. Luego, me presento ante ellos en LinkedIn. De esa manera, cuando los conozco en persona, reconocen mi nombre y tal vez mi rostro. Tenemos algo de empatía instantánea para iniciar una conversación genuina.

Después del evento, escribo publicaciones en redes sociales que incluyen "lecciones" que aprendí de ellos y los etiqueto. Esas acciones me han ayudado a construir relaciones personales que me han permitido llegar a la siguiente fase. Curiosamente, alguien hizo eso conmigo ahora que estoy ganando impulso y visibilidad. Se trata de un desarrollador con una amplia gama de habilidades. Hemos estado buscando a alguien con sus habilidades para nuestra vacante de Director de Tecnología. Si él no hubiera conectado conmigo a través de un mensaje directo nunca lo habría considerado para el puesto. Fue muy intencional en su enfoque hacia mí, lo cual respeto y valoro.

Como emprendedor tendrás que manejar muchas cosas. Simplemente no te compliques más de lo necesario creyéndote todos los mitos. Más bien, aférrate a una verdad que uno de mis queridos mentores me dijo: "Estás hecho para esto".