En TikTok abundan los viejos consejos para mejorar tu currículum. Esta ex reclutadora de Microsoft recomienda ignorarlos

Puede que TikTok esté lleno de consejos, pero a veces es mejor pedir una segunda opinión.

Picture Alliance | Getty Images

Cuando Kristen Fife, una reclutadora independiente que ha sido consultora para Twitter y Microsoft, se encontró con un TikTok con consejos de la década de los 90 que se hizo viral en la semana, se rio.

En la publicación el tiktoker y director de operaciones de Wonsulting, Jerry Lee, aconseja a los usuarios que copien y peguen la descripción de un puesto de trabajo ya existente en su currículum en fuente pequeña y con tipografía blanca al final del documento. La idea es que esto les ayude a optimizar el posicionamiento de su currículum en los sistemas de seguimiento de solicitantes (en bolsas de trabajo digitales).

Pero, copiar y pegar la descripción de un puesto de trabajo para obtener posicionamiento en palabras clave es "inútil", según Fife e incluso podría perjudicarte al obtener el empleo.

"Ese consejo en particular ha existido [durante tres décadas], desde que existen los sistemas de seguimiento de solicitantes", dijo Fife.

La popular cuenta de Lee ofrece muchos consejos, desde cómo usar los recursos de redacción de currículums de Harvard, hasta cómo buscar las preguntas que te harán en las entrevistas de las grandes empresas.

En el TikTok viral, que ha sido visitado casi 10 millones de veces, Lee utiliza un popular formato de broma en la red social en donde las personas comparten un "consejo secreto" o "truco de vida" diciéndole a la gente que "no" haga algo. Él presenta el video preguntando: "¿Cuáles son algunos trucos de vida poco éticos?".

Y responde: "No copies los roles y responsabilidades en la parte inferior de tu currículum. No lo pongas en tamaño de fuente de un punto, así. Y no cambies el color de la fuente a blanco, porque no [escondes] el texto en tu currículum".

Wonsulting no respondió a una solicitud de comentarios.

La broma, por supuesto, está en que él te está pidiendo que lo hagas. Pero el tema (y la confusión sobre si en realidad era una broma o no) desató la discusión en los comentarios.

"No lo conviertas a formato pdf de solo lectura para evitar que lo comprueben", escribió una persona.

"No pongas el texto en letra -72 y déjalo negro, para que parezca un punto y nadie encuentre la letra blanca", agregó otro aspirante a copiar y pegar, con un emoji de guiño.

Otros pidieron cautela: "No lo hagas. Como reclutadores definitivamente lo encontraremos y se ve sospechoso".

Entonces, ¿deberías de utilizar este antiguo truco? Entrepreneur habló con dos expertos en contrataciones para determinar qué deben de hacer los aspirantes a un puesto para lograr que sus currículums destaquen.

¿Debes de copiar y pegar la descripción existente de trabajo en un currículum?

La respuesta corta: No.

Según explica Fife, hay algunas razones para no hacerlo. En primer lugar, cuando los reclutadores utilizan herramientas de búsqueda para encontrar palabras clave en los currículums, lo más probable es que lo hagan con un grupo de documentos ya existentes que la empresa ya tiene de procesos anteriores. Por lo tanto, es posible que no te sirva de nada.

En segundo lugar, es posible que se den cuenta. Fife se mostró muy escéptica de que un ATS no fuera a encontrar el texto al pie de la página o en tipografía negra súper pequeña para que parezca un punto, o en letra blanca, como sugirieron algunos de los que comentaron en el post.

Parece "un movimiento desesperado", dijo. La gente debería tratar de cumplir con la descripción del puesto con sus currículums, agregó, y encontrar a alguien haciendo este "truco" la desalentaría.

Además, debido a las regulaciones federales que aplican en Estados Unidos (conocidas como cumplimiento de OFCCP), cualquier empleador que trabaje con el gobierno federal está obligado a cumplir con ciertas reglas para evitar la discriminación al contratar.

"Eso básicamente se reduce a que tenemos que revisar todos los currículums", explicó. Entre las empresas que cumplen con la OFCCP se encuentran Boeing y Amazon, y en su conjunto, cubre a más de 12,8 millones de trabajadores.

Según Fife, aunque una empresa no siga esas reglas, la mayoría de los reclutadores leen todos los currículums ellos mismos.

"No conozco a ningún reclutador interno que no lea los currículums que le llegan", dijo.

¿Hay algún truco de currículum que funcione?

Lisa Dupras, escritora de currículums y propietaria de Elev8 Coaching, dijo que sería más fácil usar la descripción del puesto de trabajo para escribir tu currículum y hacer coincidir las palabras clave manualmente.

"La idea es que tu currículum coincida con la descripción del puesto. Eso es lo que predicamos", dijo. "Debería coincidir de manera auténtica", agregó.

Dupras también señaló que entiende el encanto que tiene el perfil de Lee en general. "Jerry Lee está tratando de sacudir a la industria", dijo, y conectarse con la gente más joven, especialmente con aquellos que no pueden pagar a un escritor de currículums como ella.

"Me gusta la idea de tratar de llegarle a las masas, pero no la de hackear el sistema", agregó.