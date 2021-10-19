Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés.

Como ocurre con la mayoría de los temas de hoy, los estadounidenses están divididos sobre si el sueño americano todavía existe.

Algunos dicen que está muerto. Creen que es demasiado difícil salir adelante y que el sistema está manipulado en su contra. Otros dicen que todavía está vivo y coleando y que puedes lograr aquello con lo que estás realmente comprometido.

¿Quién tiene razón?

La primera pregunta que debe responder es: "¿Cómo define el sueño americano?"

La definición oficial es una forma de vida feliz que muchos estadounidenses consideran como algo que cualquier persona en los EE. UU. Puede lograr, especialmente trabajando duro y teniendo éxito. Para la mayoría, eso significa la capacidad de obtener un ingreso cómodo, pagar una casa agradable y tener la libertad de vivir sus vidas como elijan.

¿Tenemos la capacidad de ganarnos la vida cómodamente?

En el pasado, era más fácil mantener a su familia con un solo ingreso que en la actualidad. Los salarios se han mantenido estancados para muchos estadounidenses durante décadas. A menos que tuviera una habilidad en demanda, probablemente vio congelar sus ingresos mientras el costo de vida ha seguido aumentando, por lo que puede ser más difícil ganarse la vida cómodamente para algunos empleados.

Sin embargo, los empresarios generalmente son inmunes al problema salarial. Eso es porque ellos deciden su precio, lo que determina sus ingresos. Si pueden ofrecer un valor significativo a cambio de lo que cobran, obtendrán unos ingresos sólidos. Es por eso que el espíritu empresarial ha crecido de manera constante durante más de una década.

La pandemia impulsó ese crecimiento a toda marcha, con un aumento de casi el 25% entre 2019 y 2020. Todas las señales indican que el espíritu empresarial seguirá creciendo a un ritmo rápido. Esto será impulsado por la incertidumbre económica, el estilo de vida ajetreado y la creciente intromisión del gobierno en el lugar de trabajo.

¿Podemos permitirnos una bonita casa?

Es cierto que los precios de las viviendas han aumentado considerablemente en los últimos años, y eso se debe a dos factores: la inflación y la demanda. Como resultado, nos enfrentamos a una escasez de más de cinco millones de hogares . Pero al mismo tiempo, financiar una casa es más asequible de lo que ha sido en mucho tiempo debido a las tasas de interés más bajas. Los compradores de viviendas de hoy pueden comprar una casa que es $ 48,000 más cara que hace un año, sin dejar de hacer el mismo pago. Como resultado, la propiedad de vivienda también ha aumentado.

¿Tenemos la libertad de vivir nuestras vidas como queramos?

En general, tenemos bastante libertad, aunque algunos argumentarían que está siendo reducido continuamente por regulaciones onerosas y una creciente intrusión del gobierno. Esto fue dolorosamente evidente en el manejo de los cierres pandémicos. Un número creciente de personas está expresando su opinión sobre la creciente intrusión del gobierno y su impacto negativo en sus vidas.

Entonces, ¿está muerto el sueño americano?

Yo digo que no, el Sueño Americano no está muerto. Está absolutamente todavía vivo y coleando, por ahora. Stuart Varney, el presentador de Varney & Co. , My Take with Stuart Varney y American Built on Fox Business, está de acuerdo. "Creo que soy un ejemplo del Sueño Americano porque vine a Estados Unidos hace 48 años y no tenía mucho en cuanto a antecedentes, dinero o cualquier otra cosa y lo construí hasta donde estoy hoy haciendo el trabajo que estaba "Necesario", dice. "Lo que siempre me pareció claro [es que] a los estadounidenses no les importa mucho quién eres o qué hacían tus padres. Solo quieren saber [la respuesta a], 'Aquí está el trabajo. ¿Puedes hacerlo y qué tan bien puedes hacerlo? ' Entonces, en ese sentido, creo que el Sueño Americano todavía está muy vivo y coleando ".

Y estoy de acuerdo. El sueño americano nunca se trató de una utopía. Se trataba de tener la oportunidad de perseguir tus sueños y construir una vida mejor para ti. Esa oportunidad nunca llegó con garantía, ni lo será nunca.

Depende de cada uno de nosotros perseguir el Sueño Americano, y eso significa trabajar duro y superar los desafíos que se interponen en el camino.