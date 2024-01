Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Alguna vez Ray Bradbury, autor de Fahrenheit 451, dijo esto sobre la escritura: "Solo fallas si te detienes".

Cuando comencé mi libro Automate Your Busywork: Do Less, Achieve More, and Save Your Brain for the Big Stuff (Automatiza tu trabajo ocupado: haz menos, logra más y reserva tu cerebro para lo importante), pensé que comenzar sería el mayor obstáculo, pero al terminar la introducción, me di cuenta de que mantener el impulso sería un desafío aún mayor.

A diferencia de mi trabajo de liderazgo como CEO, este proceso fue lento y medir el progreso no fue tan intuitivo. En cierto punto, la motivación disminuyó, pero luego leí un artículo de 2017 en The Guardian sobre otro autor primerizo, Wyl Menmuir, cuyo enfoque era establecer una meta diaria para sí mismo: 500 palabras al día. También celebraba hitos, como alcanzar las 10,000 y las 20,000 palabras, y aunque le llevó más tiempo del previsto, terminó su novela.

Seguí el ejemplo de Menmuir, establecí una meta diaria de palabras y celebraba con una comida cada vez que alcanzaba otra marca de 5,000 palabras. Muy pronto, fue fácil visualizar cada paso como parte de un logro más grande; un año después había completado el primer borrador.

Esto se convirtió en una lección mayor: el poder de celebrar micro victorias y cómo podía usarlo para motivar a mi equipo en Jotform.

Establecer metas claras y seguir el progreso

Si has leído mi trabajo, sabes que tiendo a enfatizar la automatización, pero el objetivo asociado no es simplemente acelerar un día de trabajo haciendo más, sino usar la automatización para dedicar tiempo a tareas más significativas. Como me di cuenta al comienzo de mi viaje emprendedor, completar tareas de una lista de pendientes no generaba una sensación de logro. Enfocarse en las cosas que realmente importaban, tanto para mí como para mi empresa, sí logró impulsar la motivación, la satisfacción y el éxito. Los expertos llaman a esto el "principio del progreso".

Como explicaron los autores Teresa M. Amabile y Steven J. Kramer en un artículo de 2011 de Harvard Business Review, de todas las cosas que pueden impulsar las emociones, la motivación y la capacidad perceptiva durante un día de trabajo, lo más importante es progresar en un trabajo significativo. En esa historia, se describió un estudio detallado que analizó diarios mantenidos por trabajadores del conocimiento, y se destacó que durante los días en los que las personas se sentían más optimistas, el 76% experimentó avances mientras que solo el 13% sufrió contratiempos. También descubrieron que las pequeñas victorias tenían un efecto positivo desproporcionado en el ánimo. En resumen: las pequeñas victorias tienen un gran impacto.

Como líderes, no podemos forzar a los empleados a avanzar. De hecho, la microgestión puede tener el efecto contrario. En cambio, los autores de Harvard recomiendan emplear "catalizadores" de progreso, o acciones de apoyo, como establecer metas claras, permitir la autonomía, proporcionar recursos y tiempo, y ayudar con el trabajo.

Así fue como empezamos a tener días de demostración semanales en la oficina: reuniones generales para discutir los últimos proyectos e ideas, un diálogo abierto en el que reflexionamos sobre lo que estamos haciendo, hacia a dónde vamos y cuánto hemos avanzado, tanto en niveles micro como macro. Parte de este proceso es establecer metas específicas y mantener un seguimiento del progreso, lo que nos hace más conscientes de hitos más pequeños y mantiene las cosas en movimiento.

Reserva tiempo para lo importante

El principio del progreso enfatiza que el trabajo debe ser significativo, gratificante a nivel personal. Por ejemplo, mi empresa ofrece herramientas que ahorran tiempo como constructores de formularios en línea. No estamos revolucionando la industria automotriz ni lanzando cohetes al espacio exterior, pero siento un verdadero orgullo al facilitar un poco más la vida de los usuarios.

Tanto en Jotform como en otros lugares, cada trabajo tiene tareas ocupadas: tareas manuales inevitables que mantienen las luces encendidas, como facturación, archivado y organización de las notas de las reuniones. Pero si se hace un esfuerzo por repensar este trabajo desglosando las tareas en sus partes más pequeñas y automatizando tantas como sea posible, el resultado, idealmente, es más tiempo para concentrarse en lo "importante": un trabajo más creativo y estratégico.

Por ejemplo, digamos que necesitas un entorno tranquilo para pensar, pero no puedes silenciar completamente los correos electrónicos en caso de una emergencia. En ese caso, aprovecha la función de "leer más tarde" de tu cliente de correo electrónico para enviar automáticamente mensajes seleccionados (como boletines valiosos, pero no urgentes) a una carpeta designada y sin notificaciones. Entonces, cuando estés preparado para ponerte al día (es decir, para manejar las tareas pendientes), todos esos correos electrónicos estarán allí esperándote.

Celebra el éxito

En un mundo dominado por las redes sociales, tenemos asientos de primera fila para los logros comerciales y profesionales de todos los demás. Esto puede hacer que los nuestros parezcan insignificantes en comparación, pero es vital resistir la tentación de dejar que los triunfos públicos de otras personas sean tu punto de referencia.

Como sugirió otro autor de Harvard Business Review, si tienes dificultades para encontrar una pequeña victoria, intenta esto: hazla aún más pequeña. Por ejemplo, desglosa un proyecto reciente en todas sus componentes, luego reflexiona sobre cuáles fueron exitosos, especialmente aquellos que resultaron mejor de lo esperado. Incluso la victoria más pequeña puede ser un impulso moral.

Y claro, podrías optar por la opción de una ceremonia de premios completa, pero casi cualquier reconocimiento público es efectivo, ya sea a través de un boletín informativo, en una reunión de Zoom o en un canal de Slack.

Como emprendedores, es fácil verse envuelto en la búsqueda de titulares que detallen los unicornios y las historias de éxito aparentemente instantáneas, pero he descubierto que enfocarse en nuestros propios pequeños pasos y victorias (y en los de nuestros equipos) es una forma más sostenible de construir tanto un negocio viable como una carrera gratificante.