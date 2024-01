Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

El éxito es una palabra que resuena en todos nosotros. Es el cumplimiento de nuestros objetivos y sueños, y, para los emprendedores, normalmente significa el pago asociado con la creación de un producto o negocio popular y rentable. Como sociedad, celebramos a quienes alcanzan la cima del éxito, pero tendemos a pasar por alto el camino accidentado que han recorrido para llegar allí, uno que a menudo está lleno de fracasos, decepciones y numerosos contratiempos.

Convertirse en emprendedor generalmente significa que el fracaso es menos una posibilidad que una certeza virtual. Por lo tanto, los emprendedores deben ser resilientes y aprender a superar rechazos, obstáculos y el fracaso directo para hacer realidad sus sueños.

En Silicon Valley, por ejemplo, fracasar (a menudo espectacularmente) no solo es aceptado, sino que suele celebrarse como un rito de paso en el camino hacia el éxito. Hay docenas de emprendedores que tuvieron que tocar fondo antes de recuperarse.

Steve Jobs fue célebremente despedido por el consejos directivo de la empresa que fundó antes de montar un regreso y convertir a Apple en una de las compañías más rentables e innovadoras del mundo. Antes de cofundar PayPal y convertirse en multimillonario, Peter Thiel dirigió un fondo de cobertura llamado Clarium Capital. Lanzado en 2002, creció hasta $8,000 millones en activos, pero falló tras la recesión de 2008 y perdió el 90% de su valor para 2010.

El multimillonario estadounidense y personalidad televisiva Mark Cuban abandonó o fue despedido de sus tres primeros trabajos después de la universidad. Sin embargo, una de esas experiencias lo llevó a fundar MicroSolutions, su propia empresa de sistemas informáticos.

"No importa cuántas veces falles", escribió en Cómo ganar en el deporte de los negocios: si yo puedo hacerlo, tú puedes hacerlo. "Para tener éxito, solo tienes que acertar una vez. Una sola vez y estás listo para toda la vida".

Por supuesto, abrazar el fracaso como un paso necesario hacia el éxito se extiende más allá del ámbito empresarial. Ampliamente considerado como el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, Michael Jordan enfatizó el papel crucial del fracaso en su carrera. A pesar de un historial que incluía cinco premios MVP, seis campeonatos de la NBA y numerosos récords y títulos de anotación, él cita al fracaso como un ingrediente necesario de su éxito.

"He fallado en más de 9,000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 juegos. Veintiséis veces, se me ha confiado tomar el tiro ganador del juego y he fallado. He fracasado una y otra vez en mi vida. Y por eso tengo éxito", escribió Jordan.

O considera a Taylor Swift, quien se ha convertido en una de las artistas más exitosas de su generación. Ella, también, ha reconocido que la suerte y el fracaso fueron escalones hacia sus éxitos incomparables. De hecho, en su discurso de aceptación del Premio Innovador iHeartRadio 2023, alentó a los jóvenes a no reaccionar exageradamente al fracaso, enfatizando su papel en la formación de su camino hacia el éxito.

"Debes darte permiso para fracasar. Intento lo más que puedo no fracasar porque es vergonzoso, pero me doy permiso, y tú también deberías hacerlo", dijo Swift.

Habiendo trabajado con maestros y jóvenes durante décadas, creo que el mensaje de Swift a sus fans es poderoso y necesario. Durante mucho tiempo, he visto que nuestro sistema educativo inculca una aversión al fracaso, tratándolo como algo de lo que deberíamos avergonzarnos en lugar de celebrarlo.

Tuve la suerte de aprender lecciones difíciles sobre el fracaso a una edad temprana. Cuando tenía doce años, fundé una organización benéfica llamada Free the Children, que lancé con la ayuda de familiares y amigos después de leer sobre niños de mi edad obligados a trabajar como esclavos en el sudeste asiático.

Inicialmente, nuestra organización se centraba únicamente en liberar a niños esclavizados derribando literalmente las puertas de las fábricas y llevándolos a un lugar seguro. En nuestras mentes, tuvimos éxito porque pensamos que estábamos cambiando para siempre las vidas de estos niños al liberarlos de las fábricas. Pero inevitablemente, pasaban unos meses y veíamos a los mismos niños de regreso en una fábrica diferente, devueltos por sus familias o quienquiera que los controlara.

Fallamos porque no entendíamos las causas fundamentales que llevaron a esos niños a estar allí en primer lugar. Sus familias eran extremadamente pobres, no había escuelas y tenían poco en términos de alimentos, atención médica o agua limpia. Estas condiciones subyacentes fueron las que llevaron a los niños a acabar en trabajos forzados.

Entonces, a partir de esos fracasos iniciales, aprendimos que teníamos que cambiar nuestra forma de pensar y comenzar a abordar las condiciones que obligaban a las familias a entregar a sus hijos. Esto nos llevó a crear un innovador modelo de cinco pilares que proporcionaba oportunidades educativas, fuentes de agua limpia y oportunidades de ingresos para que las familias pudieran ser financieramente autosuficientes. Al hacerlo, convertimos nuestros fracasos iniciales en un éxito mucho mayor que ha beneficiado a miles de niños en el mundo en desarrollo.

La capacidad de enfrentar el fracaso con resiliencia puede ser más valiosa que un MBA, una larga lista de contactos comerciales o financiamiento inicial. El fracaso no es una palabra prohibida; es un peldaño hacia el éxito. Es hora de cambiar nuestra forma de pensar y abrazar al fracaso como un valioso maestro que nos equipa con las habilidades comerciales y de vida esenciales que nos llevan al éxito.