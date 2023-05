Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Musk, el enigmático multimillonario y CEO de Tesla, recientemente describió al teletrabajo como "moralmente incorrecto" en una entrevista con CNBC, comparándolo con un privilegio de la "clase de los portátiles".

Según Musk, "¿Vas a trabajar desde casa y vas a hacer que todos los demás que fabricaron tu coche vengan a trabajar a la fábrica? ¿Vas a hacer que las personas que preparan tu comida que se entrega a domicilio no puedan trabajar desde casa?" Musk preguntó: "¿Eso te parece moralmente correcto? Las personas deberían de bajarse de su maldito caballo moral con la tontería del trabajo desde casa", dijo. "Le están pidiendo a todos los demás que no trabajen desde casa mientras ellos lo hacen".

Es como si Musk viera el trabajo en persona como una especie de ritual de iniciación: él y otros lo hicieron, así es que tú también tienes que hacerlo. Bueno, como mi madre solía decir cuando yo proponía hacer algo tonto porque otros lo hacían: "si todos tus amigos se tiraran por un puente, ¿tú también lo harías?"

Imagina esto: Musk parado al borde del Golden Gate, instándonos a todos a saltar a las aguas heladas debajo del puente solo porque él se lanzó. Aunque su bravuconería puede ser admirada por algunos, no es un modelo práctico o sostenible para el futuro del trabajo. Ahí les va una idea: en lugar del audaz salto de Musk al abismo profundo del trabajo forzado en la oficina, tal vez deberíamos considerar un enfoque más equilibrado, flexible e híbrido para el trabajo, como les digo a mis clientes, uno que incorpore opciones tanto remotas como presenciales.

La falacia del trabajo de talla única

El argumento de Musk se basa en el concepto de equidad. Sostiene que, si los trabajadores de las fábricas y los de la industria de servicios no pueden trabajar desde casa, ¿por qué los empleados tecnológicos deberían disfrutar de ese privilegio? Es como si estuviera parado en el Titanic después de chocar con un iceberg, bloqueando el acceso a todos a los botes salvavidas y diciendo: "Bueno, no todos pueden tener uno, así que nadie debería tenerlo".

Sin embargo, el problema con esta filosofía de equidad es que asume un enfoque de talla única para el trabajo. Es como insistir en que todos usen zapatos del diez porque es la talla más común. Pero todos conocemos la incomodidad de unos zapatos que no te quedan bien. Unos zapatos del diez no se ajustarán a una persona con pies talla seis o talla doce. De manera similar, no todo el trabajo puede o debe realizarse de la misma manera.

El trabajo no es un monolito; es un mosaico de diversas tareas, responsabilidades y roles. Es un caleidoscopio de diferentes industrias, cada una con sus necesidades y matices únicos. El rol de un trabajador de fábrica requiere inherentemente de la presencia física, mientras que el de un desarrollador de software no. Agruparlos e imponer un modelo de trabajo uniforme es como hacer que un bailarín de flamenco y un luchador de sumo realicen la misma rutina. No solo es injusto, sino impráctico.

La moralidad equivocada del trabajo presencial

Musk etiqueta al trabajo remoto como "moralmente equivocado", un sentimiento tan desconcertante como una cebra cuestionando sus rayas. Recordemos: el trabajo es un contrato, un intercambio de tiempo y habilidades por remuneración. No es un campo de batalla moral.

No pedimos al panadero que coseche su trigo, ni exigimos al mecánico que forje sus herramientas. ¿Por qué? Porque es ineficiente e impráctico. Entonces, ¿por qué insistir en que un especialista en marketing digital o un ingeniero de software esté atado a un lugar físico? ¿No es hora de enfocarnos en el resultado y no en la ubicación?

El argumento de Musk también falla al no considerar los beneficios ambientales y sociales del trabajo remoto. Menos horas de desplazamiento significan menos tráfico, menos contaminación y más tiempo para que los trabajadores pasen con sus familias. Es como cambiar una camioneta devoradora de gasolina por un vehículo eléctrico elegante y ecológico. ¿No es eso un cambio que Musk debería apreciar?

La ironía del mantra de Musk

Musk, el amo de la innovación, es extrañamente tradicional cuando se trata del trabajo. Celebra a los trabajadores de su fábrica en Shanghái por quedarse a trabajar hasta muy tarde y critica a los trabajadores estadounidenses por buscar opciones de trabajo flexibles. Esto es como aplaudir a un corredor de maratón por usar botas de cuero en lugar de calzado deportivo.

Si bien se puede decir algo sobre la dedicación y el trabajo arduo, debemos recordar que quedarse a trabajar hasta altas horas de la noche no es un modelo de trabajo sostenible ni saludable. Es como hacer funcionar un motor de automóvil sin detenerlo, eventualmente se sobrecalentará y se averiará, algo que esperemos que Musk sepa. En cambio, deberíamos valorar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, la salud mental y el bienestar general de los empleados.

La ética de trabajo de Musk, sin duda, es excepcional. Presume de solo tomar dos o tres días libres al año. Pero no olvidemos que no todos somos Musk. Para la mayoría de las personas, ese horario de trabajo es similar a un chef que cocina solo con un soplete: no solo es peligroso, sino completamente insensato. El trabajo no se mide por la mera cantidad de horas en el escritorio, sino por la eficiencia y efectividad de esas horas. Después de todo, un hámster puede correr el día entero en una rueda y no llegar a ningún lado.

La inclusividad del trabajo remoto

El trabajo remoto no se trata solo de conveniencia o flexibilidad; también se trata de inclusión. Abre las puertas para las personas que antes estaban excluidas de los mercados laborales tradicionales, como aquellos con discapacidades, cuidadores de otras personas y los que viven en áreas remotas. Es como organizar una fiesta y, en lugar de insistir en que todos vengan a tu casa, llevar la celebración hasta ellos.

También permite a las empresas aprovechar el talento global, sin restricciones por barreras geográficas. Es como tener una llave que abre todas las puertas del mundo, una llave que permite a las organizaciones aprovechar una rica y diversa variedad de habilidades y perspectivas. Esta diversidad conduce a la innovación, la resiliencia y la ventaja competitiva, como una orquesta bien afinada que toca una cautivadora sinfonía.

Abrazando un futuro híbrido

En lugar de tratar el trabajo presencial como un ritual obligatorio, deberíamos verlo como una opción dentro de un espectro de modalidades de trabajo. El trabajo híbrido, una combinación de trabajo remoto y presencial, es como la navaja suiza de los modelos de trabajo. Es adaptable y versátil, encajando en los rincones de nuestras variadas vidas.

El trabajo híbrido reconoce que no todas las tareas son iguales. Algunas tareas requieren colaboración y se benefician de las interacciones espontáneas de un entorno de oficina, como músicos improvisando juntos para crear una nueva melodía. Sin embargo, otras tareas requieren concentración profunda, el tipo de enfoque que a menudo es más fácil de encontrar en la tranquila soledad del hogar.

Mientras nos encontramos al borde del futuro del trabajo , no deberíamos de sentirnos presionados a un salto apresurado al pasado por personas como Musk. En lugar de ello tracemos cuidadosamente nuestro rumbo, enfocándonos en lo que funciona mejor para individuos y organizaciones por igual. Después de todo, si todos se lanzaran desde el Golden Gate, ¿tú lo harías? ¿O tal vez elegirías un camino más seguro y sensato que conduzca a un futuro donde el trabajo no sea un lugar al que vas, sino algo que haces, estés donde estés?