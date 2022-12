Perfecciona tus habilidades de networking en 5 pasos

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Tener la habilidad de conocer nuevas personas de manera personal es una gran ventaja en tiempos de virtualidad, teniendo en cuenta que es una destreza que puedes desarrollar para abrir nuevas puertas, como por ejemplo oportunidades laborales, alianzas o colaboraciones de negocios. También son enriquecedoras a la hora de recibir consejos, mentorías y apoyo tanto en lo profesional como en lo personal.

Como experta en eventos de networking, quiero dejarte cinco consejos para que mejores tus habilidades sociales y prepararte para crecer tu red de contactos.

1. Prepara con anticipación

Asegúrate de hacer una investigación sobre el evento y los panelistas que asistirán, lee sus biografías, experiencias previas y proyectos en los que están trabajando actualmente. Ten una idea clara de las personas con las que quisieras conectar y qué es lo que quieres obtener de esta conexión. La idea es que puedas sacar el mayor beneficio posible de la inversión que estás haciendo al asistir a este tipo de eventos. Para lograr esto puedes entrar a la página web del evento o escribirle directamente a los organizadores, ellos estarán felices de compartir la información.

2. Sé un buen oyente y atrévete a participar

Escucha atentamente lo que dicen los demás y haz preguntas bien pensadas. He visto el esfuerzo, empeño y tiempo que los organizadores dedican a reunir una lista de mentores o panelistas de gran recorrido profesional para que sean del interés de la audiencia y he notado que esto puede llegar a ser intimidante para la audiencia. Pero es muy importante que entiendas que los mentores o panelistas disfrutan hablar de su experiencia y compartir su recorrido. Para eso están ahí; así que anímate y aprovecha la oportunidad de poder entablar una conversación con ellos. Esto te ayudará a crear una buena relación y a establecer una conexión mucho más significativa.

Hace poco estaba realizando una serie de mentorías para una de las universidades de negocios más importantes de Brasil y uno de los chicos de la audiencia hizo preguntas a los mentores constantemente, al final del evento, uno de los mentores le comentó al chico que podría escribirle directamente a su email ya que querría ponerlo en contacto con inversionistas que consideraba podrían estar interesados en invertir en su startup; cosa que no pasó con los otros asistentes que estuvieron ahí para escuchar sin hacer mayor interacción durante el evento.

3. Se amable, simpático y accesible

Durante mi experiencia organizando eventos he notado que algunos asistentes suelen ser demasiado tímidos y no se abren a establecer conexiones. No se trata sólo de asistir a un evento para aprender, lo ideal es que puedas sacar un beneficio cuantificable del tiempo y dinero que inviertes en atender eventos de networking. Sé amable, mantén el contacto visual (o asegúrate de tener tu cámara encendida en todo momento durante eventos virtuales), muéstrate abierto a conocer gente nueva, a compartir tus opiniones, puntos de vista, experiencias personales o hacer preguntas. Esto ayudará a que los demás noten tu presencia e interés, se sientan cómodos hablando contigo y se animen a ayudarte, haciendo más probable que te recuerden en el futuro.

4. Continúa el contacto

Pasado el evento, es muy probable que los panelistas o asistentes tiendan a olvidar tu nombre, o el de tu empresa, la razón es que se conocen muchas personas al mismo tiempo. Asegúrate de reforzar tu conexión para que puedas fijarte en su cabeza. Puede ser algo tan sencillo como enviarles un email agradeciendoles por dedicarte su tiempo, mencionales algo concreto de la conversación que tuvieron, también lo puedes hacerlo vía LinkedIn o cualquier otra red social. De esta manera puedes continuar interactuando con sus posts y la información que tanto tú como ellos, compartan por medio de estos canales.

5. Sé constante

Laes un proceso a largo plazo y debes ser paciente entendiendo que lo que generará tu recordación y la de tu marca está asociado directamente con la frecuencia con la que ellos te vean. Sé persistente a la hora de atender a eventos de; con el tiempo no sólo construirás una sólida red de contactos, si no que habrás establecido relaciones más fuertes.