6 formas de convencer a tu jefe de que siga trabajando desde casa Aún puede continuar trabajando desde casa si aborda la conversación con su jefe de la manera correcta.

Por Raj Subrameyer

Cuando la Organización Mundial de la Salud declaró al Covid-19 una pandemia mundial, todos se vieron obligados a trabajar desde casa, independientemente del tipo de trabajo que estuvieran haciendo. Al principio, este cambio fue comprensiblemente difícil, pero gradualmente la gente comenzó a descubrir cómo gestionar el equilibrio entre el trabajo y la vida. Ahora, la mayoría de los trabajadores han adoptado este nuevo estilo de vida flexible y se ha convertido en la forma de vida normal.

Puede trabajar desde cualquier ubicación remota y seguir siendo productivo en la comodidad de su hogar (o su lugar de vacaciones). Todo lo que necesita es una computadora portátil con una cámara, buenos auriculares y una conexión a Internet. Los trabajadores ahorran tiempo y dinero al no tener que desplazarse a las oficinas durante horas y tienen más energía para realizar trabajos creativos.

Esta es la nueva era en la que vivimos y ha cambiado el paradigma del trabajo en el futuro.

A medida que más personas se vacunan, las empresas han comenzado a abrirse y están obligando a los empleados a regresar al trabajo en lugares físicos, cinco días a la semana. Esto ha molestado a muchos empleados, ya que se han acostumbrado tanto a trabajar de forma remota y sienten que sus empleadores los están obligando a hacer un cambio. Muchos sienten que están perdiendo su nueva autonomía y van a volver a ser "niñeras" por parte de la gerencia.

Según una reciente encuesta Pulse of the American Worker de Prudential Financial , el 42% de los empleados dicen que comenzarán a buscar trabajo en otro lugar si su empresa actual no continúa respaldando las opciones de trabajo remoto. Otra encuesta realizada por LiveCareer encontró que el 81% de los profesionales que trabajan disfrutan de trabajar de forma remota.

Dada esta situación, ¿cómo puedes convencer a tu jefe de que debes seguir trabajando de forma remota?

Haz tu tarea

Antes de la reunión, pregúntele a su jefe o a RR.HH. qué precauciones está tomando la empresa para garantizar que los empleados estén seguros dentro de la oficina. Además, trate de obtener información sobre los procedimientos que tiene el empleador para garantizar la seguridad de los empleados. Esto le ayudará a decidir si es seguro para usted entrar a la oficina.

Realice un seguimiento y resalte su productividad

Antes de tener la conversación con su jefe, tómese un par de semanas y haga un seguimiento de su trabajo. Asegúrese de dedicar su tiempo de trabajo a tareas de alta prioridad y de cumplir con los plazos importantes. Utilice estos datos para mostrarle a su jefe lo productivo que estaba trabajando desde casa y le gustaría seguir haciendo lo mismo.

Exprese claramente que no causará ningún cuello de botella

Es su responsabilidad expresar con claridad que siempre estará disponible durante las horas de trabajo (como antes) y hacer todo lo posible para garantizar que su disponibilidad no cause ningún cuello de botella para el resto de los miembros del equipo. Dale a tu jefe la seguridad de que continuarás trabajando para lograr los objetivos y los plazos del equipo.

Otro enfoque es cómo puede dividir su jornada laboral en diferentes horas, lo que podría ser beneficioso para el equipo en su conjunto. Quizás las 4 de la tarde es siempre un poco estresante para quienes tienen niños pequeños, que se apresuran a llegar a casa para dejar el autobús; un equipo de ese grupo demográfico puede optar por realizar reuniones de pie a las 8 pm, después de acostarse. El trabajo continuará completándose, pero la flexibilidad en la ubicación también puede ayudar a la flexibilidad como equipo.

Enfatice el hecho de que es flexible

Hágale saber a su jefe que está listo para ir a la oficina, caso por caso, para reuniones de alta prioridad y actividades de equipo. De esta manera, expresa su flexibilidad y no cierra por completo la idea de las visitas en persona a la oficina.

Describe cómo la productividad puede verse afectada si te enfermas.

Aborde siempre sus conversaciones con datos y hechos. Ayuda a convencer mejor a la otra persona. Dicho esto, infórmele a su jefe cómo se verían afectados la productividad y el trabajo si contrata cualquier variante de Covid-19 debido a interacciones en persona.

Tenga una conversación honesta y abierta sobre cómo se siente

Sea abierto y hágale saber a su jefe lo incómodo que se siente al regresar al trabajo a tiempo completo. Si tiene hijos o alguien que está en alto riesgo en su familia, infórmele a su jefe que está tomando esta decisión para protegerlos.

Incluso si no puede ser 100% remoto, resaltar estos puntos lo ayudará a convencer a su jefe de cómo todos pueden beneficiarse de que continúe trabajando desde casa mientras evita ofender a su empleador.

Raj Subrameyer

Tech Career Strategist, Author & Keynote Speaker

Raj Subrameyer is a tech-career strategist helping people land their dream job and become successful leaders. He is the author of Skyrocket Your Career and founder of ChaiLatte Consulting. He is a TEDx speaker and has appeared in numerous podcasts.

