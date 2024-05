Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

En los últimos años, la recesión económica ha afectado significativamente la inversión en startups en Latinoamérica. La inversión de VC en la región sufrió una caída del 63% en 2023 comparado con 2022, totalizando $2,900 millones de dólares. Los grandes fondos de capital de riesgo (VC) se han vuelto más cautelosos con sus inversiones, priorizando la seguridad financiera y reduciendo su exposición a riesgos. Este fenómeno ha dejado a muchas startups emergentes en la región con dificultades para acceder a los fondos necesarios para su crecimiento y desarrollo.

La escasez de capital ha frenado la innovación y el emprendimiento, creando un ambiente desafiante para los nuevos negocios que buscan establecerse en el mercado. Por eso, los modelos de crowdfunding se han reinventado como una alternativa viable para el financiamiento de startups en Latinoamérica.

Plataformas de crowdfunding permiten a los emprendedores recaudar pequeñas sumas de dinero de un gran número de personas, democratizando el acceso al capital y mitigando la dependencia de grandes inversores. Esta modalidad atrae cada vez más interés, con un 30% de las startups de Latinoamérica utilizando este método para recaudar capital en 2023.

Esta modalidad de financiamiento no solo ha permitido a muchas startups conseguir los fondos necesarios, sino que también ha involucrado a una comunidad de pequeños inversores apasionados por apoyar la innovación y el emprendimiento.

Un ejemplo destacado en este ámbito es la compañía mexicana Arkangeles, que se ha convertido en un referente en la promoción de la diversificación de portafolios con inversiones alternativas. Hablamos con Luis X Barrios, CEO y fundador.

¿Qué ofrece Arkangeles que hace la diferencia en comparación con un crowfunding tradicional? ¿Cuál fue ese problema que vieron?

Los modelos de crowdfunding que actualmente existen, cada uno tiene su propuesta de valor y su oferta. Creo que la misión principal, hablando por todos los fondos colectivos o crowdfunding que existen en la región y que van creciendo, es justamente el poder, cuando está regulado, darle acceso a un mayor número de la población a invertir en un activo alternativo.

Una tendencia muy grande a nivel global es que las familias de alto patrimonio, family offices, y bancas privadas de alto poder adquisitivo invierten y diversifican su patrimonio en activos alternativos, como bienes raíces o capital privado, ya sea en bienes raíces, compañías privadas, o proyectos enfocados en energía renovable. Las startups son otra área con mucha innovación, donde puede haber un gran número de empresas con diferentes tesis o propuestas de valor, lo que permite diversificar un portafolio. Otra opción es invertir directamente en un fondo de capital privado (VC fund), aunque esto también requiere un ticket mínimo alto, alrededor de $250,000 a $300,000 dólares, para poder entrar a esos fondos. El gestor del fondo diversifica en una serie de compañías esperando que estas generen una apreciación de valor en el tiempo, a través de la recompra de acciones, la liquidación de acciones y generar un retorno exponencial sobre tu dinero.

"Una de las razones principales de Arkangeles en México y Latinoamérica es permitir que las personas con menos patrimonio puedan diversificar su inversión como lo hacen los millonarios, teniendo las mismas probabilidades de retorno, a su proporción económica." —Luis X Barrios

La razón por la que hacemos Arkangeles es por la gran discriminación de riqueza a nivel global. La mayoría de la población tiene sus ahorros en el banco y tiene poco acceso a una oferta financiera diversa. Aunque tienen acceso a rentas y tasas fijas ofrecidas por instituciones tradicionales, dependiendo de su poder adquisitivo, cada vez se democratiza más el poder invertir en bolsa, tanto en acciones públicas locales como extranjeras, especialmente en NASDAQ en Estados Unidos. Por eso, una de las razones principales de Arkangeles en México y Latinoamérica es permitir que las personas con menos patrimonio puedan diversificar su inversión como lo hacen los millonarios, teniendo las mismas probabilidades de retorno, a su proporción económica.

Mencionaste algo muy interesante sobre los patrones de consumo, y esos patrones están ligados a esta generación de cierta manera. ¿Crees que Arkangeles puede estar apoyado por esta generación actual o hay diversidad de inversión?

Creo que aquí no se trata tanto de una cuestión generacional en términos de edad. Claramente, las nuevas generaciones están entrando al sector laboral y volviéndose económicamente activas. Hay una realidad muy grande, no es solo una tendencia: en los últimos cinco años, y durante los próximos 20, vamos a presenciar una de las transferencias intergeneracionales de riqueza más grandes en la historia de la humanidad, de los baby boomers hacia generaciones más jóvenes, heredando efectivo y activos líquidos. Se estima que en Latinoamérica se transferirán aproximadamente $26 trillones de dólares entre generaciones.

Entonces, estas nuevas generaciones también se enfrentan a la pregunta: ¿hacia dónde se dirigirá ese dinero? ¿En qué se invertirá? Ahí es donde el sistema financiero tradicional necesita innovar. Por eso existen las fintechs y Arkangeles, para ofrecer una alternativa que permita poner a trabajar ese capital de manera inteligente, regulada y segura. Es un activo de alto riesgo, y puedes perder el capital si no diversificas un portafolio. En Arkangeles, buscamos propiciar y acompañar tu viaje como inversionista, siendo tu copiloto mientras diversificas un patrimonio que puede representar el diez o el 20% de tus ahorros. El resto se puede invertir en opciones más tradicionales que generen un interés fijo con un ciclo de retorno mensual o anual y mayor liquidez.

Para incrementar tu patrimonio a largo plazo, debes invertir a largo plazo; a mayor plazo, mayor retorno, pero también mayor riesgo. Hay que ser cuidadosos con esa distribución. Nosotros estamos abriéndote la puerta para que puedas diversificar tu patrimonio en activos más sofisticados, algo que históricamente no existía. Esto te ayudará a acelerar la creación de riqueza en tu patrimonio.

Relacionado: Las fintechs continúan impulsando la inclusión Financiera en América Latina

¿Las personas que invierten en una startup del portafolio de Arkangeles tienen algún respaldo a la hora de realizar la inversión?

No existe un respaldo como tal, y tampoco el millonario tiene un respaldo cuando invierte en una empresa. Corre el riesgo de que la empresa fracase y pierda todo el valor, aunque haya aportado capital. No es una deuda, no es un préstamo; la compañía está simplemente emitiendo capital. Entonces, cuando inviertes en capital, lo que estás buscando es que esa empresa crezca exponencialmente y puedas multiplicar tu dinero al vender tus acciones porque el precio por acción ha aumentado significativamente.

Por eso es importante diversificar un portafolio. Las probabilidades de retorno en un portafolio de diez a 20 compañías incrementan en un 60-70% tu probabilidad de retornar entre dos a tres veces el capital invertido inicialmente. Hay que tener paciencia, Roma no se construyó en un día. Diversificar ese portafolio es crucial porque no sabes cuál será el caballo ganador.

"Esa es la parte humana y bonita de invertir en compañías y startups. Estás apoyando el talento de la región, personas con propuestas de valor que quieren implementar en el mercado para atender a millones de personas y mejorar la calidad de vida." —Luis X Barrios

Al menos, también estás movilizando capital hacia empresas que resuelven necesidades clave de la sociedad, generando un impacto positivo de progreso. Estas empresas ofrecen nuevos servicios que la población y la humanidad necesitan, especialmente en sectores estratégicos como el financiero, educativo, de salud, comercio y logística. Al invertir en este tipo de compañías, ayudas a mejorar dichas condiciones y a generar mayor abundancia.

Las nuevas generaciones y el ser humano en general buscan invertir en algo que genere un impacto, no solo un retorno económico. Quieren ver un impacto social y de progreso en la región: generación de empleos, creación de riqueza, nuevos servicios y ofertas en el mercado. Eso es abundancia. En resumen, esa es la parte humana y bonita de invertir en compañías y startups. Estás apoyando el talento de la región, personas con propuestas de valor que quieren implementar en el mercado para atender a millones de personas y mejorar la calidad de vida.

Relacionado: 15 startups latinoamericanas para seguir de cerca en 2024

¿Tienen un criterio de selección para las startups que creen que pueden posicionarse? ¿Y cómo hace una persona para invertir?

Claro, nosotros estamos regulados. Primero, realizamos un riguroso proceso regulatorio conocido como Know Your Business o Know Your Customer. En esta estapa, el representante legal junto con su compañía debe pasar por un proceso de acreditación básico y necesario conforme a las normativas internacionales para mitigar políticas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. También lo hacemos para empresas, investigando y realizando un chequeo de antecedentes tanto a la compañía como a su representante legal, fundador o director.

Pero no nos quedamos solo ahí. Tenemos un proceso más intangible de selección que implica un juicio de potencial, similar a cualquier fondo de capital privado o venture capital. Evaluamos cinco aspectos principales: el tamaño del mercado, la oportunidad de mercado, el equipo de management, la tracción actual y las métricas acumuladas hasta la fecha, sus procesos y la tecnología que utilizan. Entrevistamos al fundador, revisamos sus resultados actuales, qué ventas han logrado, la capacidad para vender su producto, la estabilidad del mercado al que apuntan, y la dificultad de entrar en ese mercado, entre otros factores. Esto nos permite asignar una calificación a la compañía para validar que tiene un buen fundamento.

Nos enfocamos en startups de base tecnológica debido a su capacidad de escalabilidad global y regional a menor costo, lo que incrementa significativamente el valor de la compañía y de sus acciones. No nos interesa invitar a inversiones con el mismo riesgo que un negocio tradicional que depende de una sucursal física. Las startups tecnológicas tienen mayor capacidad de retorno, a pesar de compartir el mismo riesgo de fracaso.

"Las startups tecnológicas tienen mayor capacidad de retorno, a pesar de compartir el mismo riesgo de fracaso." Luis X Barrios

Por el lado del inversionista, el proceso es sencillo. Te registras en la plataforma y no estás obligado a invertir hasta que estés listo. Pasas por un proceso de acreditación de conocimiento del cliente para validar el origen de tus recursos y asegurarnos de que no estás en listas negras internacionales relacionadas con terrorismo. Con este cumplimiento regulatorio, Arkangeles te permite diversificar tu portafolio de manera muy sencilla. Desde $250 dólares, puedes armar tu microfondo, invertir en grupo con amigos o familiares y obtener beneficios por invertir en comunidad, como reducción en tasas y comisiones.

Además, contamos con una academia de inversión para que aprendas antes de invertir. En menos de diez días, puedes entender cómo diversificar un buen portafolio, cómo hacemos nosotros la validación y el análisis de las empresas, en qué métricas nos fijamos y cuáles son los potenciales de retorno. Las valoraciones de las compañías reflejan lo que pueden llegar a valer en los próximos años, no solo su valor actual. Apostamos por el potencial de crecimiento futuro de estas empresas.

Relacionado: Una mirada a la situación actual de inversión en Latinoamérica y la apuesta por las fintech

Esta parte de educación financiera es muy importante también. Poder aprender dentro de la plataforma es fundamental. Como fundador, ¿cómo estás buscando apoyo para Arkangeles?

Buscar apoyo claramente no ha sido fácil, pero a diario veo que muchas de las instituciones financieras en Latinoamérica se están adaptando a la digitalización. No es que no estuvieran digitalizadas anteriormente, pero tienen sistemas antiguos, de los años 80, monolíticos, con poco UX y UI. Están adaptándose, integrando sistemas de acreditación en línea. Hoy en día, en muchas casas de bolsa en México, tienes que ir a la sucursal o enviar tus documentos físicos para abrir una cuenta de inversión. No han implementado un sistema que facilite la apertura de nuevas cuentas.

Buscamos asociaciones de crecimiento conjunto. Nosotros aportamos nuestros activos y vehículos de inversión, y ellos ofrecen estos productos a sus clientes. Es un esquema de compartir ganancias y comisiones con la institución financiera a cambio de compartir su base de clientes. También hemos recibido capital de terceros y tenemos socios inversionistas de capital de riesgo que apuestan por nuestra misión y visión a largo plazo. Creemos firmemente que el futuro de la banca patrimonial será más inclusivo, más horizontal, con menores comisiones y costos, y mayores retornos. Para lograr esto, es necesario ofrecer una gama amplia de productos financieros con distintos niveles de riesgo. Las nuevas generaciones están invirtiendo en activos alternativos como blockchain, bitcoin y plataformas de criptoactivos. Muchos criptoactivos se están tokenizando, creando versiones digitales de activos reales para facilitar transacciones y liquidez en el mercado secundario global.

¿Cuál es la actualidad de Arkangeles en estos momentos? ¿Cómo es el portafolio y cómo se ven en el futuro?

Actualmente, tenemos un portafolio de entre 90 a 95 compañías. De estas, alrededor de diez han cerrado operaciones. Otras ocho o diez están en problemas y podrían cerrar próximamente, lo cual es normal en un portafolio de este tamaño. Tenemos entre 45 a 50 compañías en curso, algunas jóvenes que aún están invirtiendo capital, y otras avanzando en su desarrollo. Unas doce a 15 son top performers, con un rendimiento superior a cinco veces el capital invertido hasta la fecha.

Nuestro portafolio tiene un efecto multiplicador de 2.3 veces el capital invertido y una tasa interna de retorno del 28-32%. Hemos logrado construir un portafolio muy atractivo en los cinco años que llevamos operando, junto con los clientes que van entrando y diversificando sus inversiones. Hoy en día, estamos en proceso de obtener autorización para ampliar nuestra licencia y ofrecer otros productos alternativos interesantes, como financiamiento basado en ingresos futuros o copropiedad en bienes raíces. Queremos convertir a Arkangeles en un gestor de activos alternativos, creando valor en patrimonios familiares y personales, sin importar el poder adquisitivo.