3 secretos para comenzar un trabajo paralelo de alto ingreso en 2024, según personas cuyos negocios ya generan más de $20,000 dólares al mes

Si estás buscando iniciar un trabajo paralelo para generar ingresos en 2024, no estás solo. Según una encuesta reciente de Bankrate, casi dos de cada cinco (o 39%) de los adultos en Estados Unidos cuentan con un trabajo paralelo para complementar sus ingresos y pagar facturas esenciales.

Pero ¿por dónde empezar? Podrías considerar un trabajo paralelo que se alinee con tus intereses o talentos. Por ejemplo, esta profesora convirtió su pasión por la educación en un lucrativo negocio en línea, y la obsesión de este joven de 26 años por ChatGPT lo llevó a un trabajo paralelo "simple" de $4,000 dólares al mes.

Por supuesto, es más fácil decir que vas a construir un trabajo paralelo exitoso que hacerlo. Pero millones de estadounidenses lo están haciendo y, cuando se trata de navegar por aventuras comerciales propias, pueden ofrecer valiosos conocimientos.

La serie "Trabajos Paralelos Destacados" de Entrepreneur comparte algunas de sus inspiradoras historias y consejos útiles. Tres de ellos —quienes han ganado más de $20,000 dólares al mes al menos una vez desde el lanzamiento de sus negocios paralelos— nos revelan sus secretos para el éxito.

Jeff Neal

Ingresos mensuales récord: $27,000 dólares.

Neal tiene un trabajo paralelo de cría de grillos, Critter Depot, en Lancaster, Pennsylvania.

"Primero, encuentra un producto y cómo obtenerlo", dice Neal. "No gastes tiempo, dinero y energía en crear un sitio web y en marketing sin saber primero qué producto vas a vender y dónde vas a obtenerlo. También, toma nota de las habilidades que aprendes al iniciar un trabajo paralelo. Muchos trabajos paralelos fracasan, y eso está bien. Al intentar desarrollar un trabajo paralelo aprenderás muchas habilidades empresariales, y estas son transferibles a tu trabajo de tiempo completo, lo que puede ayudarte a avanzar en tu carrera. Así que no te preocupes si un trabajo paralelo fracasa. Hay mucho que aprender del fracaso".

Tara Laczynski

Ingresos mensuales récord: $22,735 dólares

Laczynski gana alrededor de $150,000 dólares al año trabajando 20 horas a la semana enseñando en Outschool, una plataforma de aprendizaje en línea en vivo para niños.

"Puedes encontrar una manera de convertir tu pasión en un sueldo", dice Laczynski. "Cuando amas lo que haces, es contagioso. Enfócate en hacer las cosas correctamente, crecer orgánicamente y mantener la consistencia en tu producto. Debes mantener tu experiencia del cliente, ya sea que tengas uno o cien. Es clave crear sistemas sostenibles, construir tu apoyo y mantener una mentalidad de crecimiento. Debes crecer y aprender constantemente, así que busca expertos y mantén una mente abierta para recibir apoyo".

Relacionado: 5 consejos para lanzar un negocio mientras trabajas de tiempo completo

Lilly Skjoldahl

Skjoldahl convirtió su trabajo paralelo de restauración de muebles en The Furniture Dr.

Ingresos mensuales récord: $37,000 dólares.

"Sé consistente y auténtico", dice Skjoldahl. "Conéctate con todos los que puedas, especialmente aquellos fuera de tu 'nicho' o industria comercial. He aprendido más de otros que no están en mi industria y he encontrado formas únicas de aplicar sus consejos a mi negocio y nicho. También descubrí que navegar por las redes sociales no hace más que limitar mi creatividad e inspiración. Mientras menos navego, más creativo me vuelvo y mejor funcionan mi contenido y mi negocio. Nunca dependas de una sola fuente de ingresos. Encuentra muchas formas de obtener ganancias de lo que estás trabajando, y reutiliza todo. Y lo más importante: trabaja de manera más inteligente, no más duro".