Para cualquier persona que decide emprender, puede ser complejo evaluar si el riesgo vale la pena. Pero la clave para hacer crecer una idea de negocio es abrazar el "factor miedo": deja que te enseñe los pasos correctos hacia el verdadero crecimiento. En los primeros días, es fácil dejarse llevar por visiones de fama y riqueza. Pero la emoción de crear un impacto y el potencial de ingresos pueden cegarte a la realidad. Aquí tienes tres estrategias que te brindarán la perseverancia necesaria para alcanzar tus más altos objetivos.

Date permiso para cometer errores

No siempre tendrás la información correcta para tomar la decisión perfecta. No dejes que el miedo a cometer un error te impida hacer crecer tu negocio. Cuando consideres el riesgo versus la recompensa, contempla la inevitabilidad de errores, tropiezos y malas decisiones. Vas a cometerlos, y estos errores probablemente no significarán el fin del mundo. De hecho, puedes perder tu negocio aunque nunca te equivoques.

Por otro lado, muchos errores y descuidos pueden evitarse con un poco de planeación proactiva. Por ejemplo, las reuniones de negocios son terreno fértil para los malentendidos. Diferentes personas salen de una reunión con perspectivas completamente distintas sobre lo que ahí se dijo. Para evitar esta confusión, deberías tener una política de que todo quede por escrito. Tomar minutas en las reuniones, insistir en acuerdos escritos y mantener abiertas las líneas de comunicación te ayudará a minimizar la confusión.

En mi negocio, aprovecho la tecnología que me permite realizar llamadas de conferencia en línea —solo audio— y grabarlas. La grabación está disponible para todos; esto nos ayuda a clarificar las decisiones tomadas en las reuniones del personal, y también nos apoya a mí y a mi equipo con entrevistas, reuniones de planificación y tareas de redacción. Zoom te permite usar audio y video, además de chat y un pizarrón digital. Grabar las sesiones individuales puede prevenir la constante avalancha de correos electrónicos o múltiples llamadas telefónicas en donde solo repito lo mismo.

Al planificar, considera todas las posibilidades

Un negocio se empieza con pequeños pasos; decisiones que parecen insignificantes pero que resultan muy importantes. Cuando revisas lo que estás tratando de construir, debes decidir si es mejor hacerlo solo o si necesitas de socios. Piensa en las habilidades que posees y en lo que puedes necesitar que otros aporten. Trabajo con un equipo de profesionales en el programa de televisión que creé. Juntos, hemos creado una sinergia. Nuestras habilidades combinadas cubren operaciones, recaudación de fondos, producción y educación.

Esta estrategia funciona en cualquier negocio. Por ejemplo, un contratista que proporciona la mano de obra podría asociarse con un inversionista que financia los proyectos. La persona adecuada para tu negocio podría ser alguien que tenga experiencia, conexiones o incluso influencia. Piensa bien en la base que estás construyendo y en quién puede apoyarte en tu camino.

En las fases de planificación, es importante explorar los escenarios más extremos, tanto positivos como negativos. Permitir que tu mente cubra todas las posibilidades es saludable para ti y tu empresa. Hacer crecer un negocio viene con altibajos —es parte de la aventura— y debes estar preparado para ello. Supongamos que creces y logras atraer a los inversionistas. Tendrás que expandirte. Debes tener apoyo contable para supervisar esa expansión. Ya deberías estar considerando posibles candidatos o empresas para que manejen el dinero. Dependiendo del negocio que tengas, podrías considerar invitar a un abogado, a un contador o a un gurú del marketing como socio fundador para minimizar el riesgo —y ahorrar costos.

En lugar de esperar hasta que surja la necesidad, piensa en quién te cubrirá si te enfermas; cómo te pagarán; cómo será tu proceso de contratación; y cómo crecerás y compensarás a tu equipo.

Ten una estructura establecida para todo desde un principio

Puede que no te des cuenta, pero el reloj comienza a correr en el momento en que empiezas a invertir tu tiempo, gastar el dinero inicial y poner a las personas a trabajar para construir tu nuevo negocio. El arrepentimiento puede convertirse en tu peor enemigo. No quieres mirar atrás y decirte a ti mismo: "Ojalá hubiera hecho eso antes" o "He perdido tanto tiempo". Existe un peligro real de que puedas perder una oportunidad o no maximizar tu potencial. La mejor forma de evitar el arrepentimiento es tener una estructura establecida para todo lo que haces — desde el principio.

Desde el inicio, trabaja en tu branding, logotipo, eslogan y mensaje, asegurándote de que todo esté en sintonía — desde los correos electrónicos hasta el sitio web, incluso la publicidad y la facturación. Los especialistas en cuentas de servicio al cliente deben conocer tu mensaje, cómo empezó tu empresa y cuál es su misión. Si todos en tu equipo están alineados, existe una mayor probabilidad de que tus clientes lleguen a conocer tu propósito. Recuerda, no es lo que haces; lo que importa es quién eres y lo que representas.

Crea un proceso de contratación y capacitación departamental con elementos multimedia para adaptarse al estilo de aprendizaje de cada persona. Algo tan simple como una lista de correos electrónicos y contraseñas o enlaces a sitios importantes en una guía de capacitación puede ahorrar tiempo a tus empleados y evitar confusiones. Usa herramientas digitales para tareas simples como la publicación en redes sociales o la programación de citas. Automatiza tantas cosas como sea posible para mantener el flujo de trabajo.

Ya sea que inicies el negocio solo o formes un equipo, todo emprendedor necesita apoyo. Realmente no puedes hacerlo solo. El arrepentimiento es mayor cuando, como ejecutivos, miramos hacia atrás a todas las cosas que nos perdimos en nuestras vidas personales porque estábamos tan ocupados haciendo crecer el negocio. Muchos líderes son personas que no pueden descansar. Casi siempre sienten que hay algo más que deberían estar haciendo. Pero desacelerar y celebrar las victorias, grandes y pequeñas, me ayuda a recordar por qué estoy haciendo todo esto. En la primera sesión de planificación de tu empresa, construye un sistema de apoyo que evite que te quemes y pierdas lo que realmente importa.

Reflexiones finales

Puedes tomar la iniciativa al emprender tu negocio. Enfrentar tus miedos aceptando tus imperfecciones, considerando los escenarios y construyendo un negocio sin arrepentimientos mantendrá tu visión clara y tu productividad alta. Al aceptar los posibles errores, obtendrás las ventajas y crearás el tipo de éxito que toda tu organización puede disfrutar.