He visto algo de magia de marketing en mi época. Pero cuando vi que el equipo de marketing de Disney estaba aprovechando la filtración de un posible avance de una película que podría suceder, si lo deseamos mucho, para la próxima película de Doctor Strange , todo lo que pude decir fue "wow". Esa gente realmente sabe cómo hacer ruido con el más mínimo rumor.

Mientras tanto, lejos del imperio de Disney de mil millones de dólares construido sobre historias fascinantes de héroes de cómics ... nosotros, los profesionales habituales de relaciones públicas, debemos conformarnos con lo que tenemos. Siempre hay tiempo y presupuesto que considerar, por lo que debemos confiar en nuestros propios trucos de magia.

Uso esta magia, sutil pero efectiva, todos los días para llamar la atención de la fama sobre mis clientes. Di las palabras mágicas; lanzar un hechizo. Cambia mi tono de voz, mi lenguaje corporal , es como lo hace el Dr. Strange, pero sin los fuegos artificiales CGI.

Aquí hay cuatro hechizos mágicos que le brindan resultados instantáneos en relaciones públicas.

1. La sonrisa del brujo de las relaciones públicas

Sonreír te hace parecer amigable y accesible . Lo sé, es posible que esto no sea una noticia de última hora para la mayoría de las personas, pero es bueno tenerlo en cuenta cuando estás cara a cara con alguien a quien estás tratando de mantener de tu lado. Eso es cierto si es un reportero al que estoy molestando en una videollamada o un cliente al que trato de mantener de nuestro lado en una semana lenta (sucede a veces). Es un refuerzo de confianza, para ti y para ellos.

Si hay algún inconveniente en usar este hechizo mágico, es que puedes confiar demasiado en él. Una vez, durante una reunión de negocios, recibí un mensaje de Slack de un compañero de trabajo que me pedía que bajara el tono porque se estaba poniendo espeluznante. Me miré a mí mismo en la ventana de video de Zoom y me di cuenta de que había pasado de ser amigable y jovial a estar loco como William Dafoe como el Duende Verde en Spider-Man . Entonces, todo con moderación.

2. Origen: siembre un recuerdo para ayudar a que su discurso mediático llegue a la cabeza del periodista.

"¿Recuérdame?" Odio cuando la gente me pregunta eso en una fiesta porque en realidad no soy tan bueno con los nombres y las caras. Para eso es mi lista de contactos en mi teléfono inteligente, me sigo diciendo.

No te voy a decir cómo lanzar un hechizo para mejorar tu propia memoria. No tengo ni idea de cómo hacer eso, de verdad. Pero tengo un truco para plantar un recuerdo, o al menos una sombra de lo que podría ser un recuerdo, en el cerebro de los periodistas , para crear una ilusión de familiaridad.

Si bien no confío en ser el mejor amigo de todos los periodistas que presento, las relaciones (o la insinuación de que existe una relación) pueden darte una ventaja.

Solo tiene que usar dos letras y un signo de puntuación al comienzo de la línea de asunto de un correo electrónico para lanzar este hechizo: "Re:".

Parece que es una continuación de una conversación existente. Y sería de mala educación no responder, ¿verdad? No es un hechizo que quieras usar todos los días , pero si buscas aumentar tus tasas de apertura entre un cinco y un 12% (varía ... esto es magia, no ciencia), vale la pena intentarlo. Tengo este hechizo en alta estima.

3. Conjuración del comediante: hacer que un reportero sonríe ayuda a que tu presentación funcione

Me comunicaré con un periodista tal vez tres o cuatro veces (más que eso, es posible que deba cambiar de estrategia). El correo electrónico y las redes sociales suelen ser los medios preferidos. Sin embargo, esta persistencia puede convertirse en fastidio muy rápidamente. ¿Qué puedes hacer? Bromea al respecto : la risa siempre alivia la tensión.

Hubo un caso particular en el que me comuniqué con este reportero por cuarta vez para el mismo lanzamiento : sabía que estaba presionando mi suerte. En mi último intento, me despedí con "Atentamente, su compañero de relaciones públicas persistente pero con suerte no molesto".

Eso me hizo reír entre dientes : "Jaja, hola Jon, agradezco tener noticias tuyas. Esto es muy interesante… "Y esa es siempre una buena respuesta de un reportero después de un lanzamiento.

4. Time warp: pregúntele al periodista sobre su pasado para ayudarlo a presentar su futuro.

En 2019, estaba en una Cumbre GeekWire en Seattle y me encontré con un reportero que me había estado criticando durante meses. No podía volver atrás en el tiempo para rehacer esas oportunidades perdidas. Pero ahora que lo tenía frente a mí, aún podía hacer uso del pasado para mejorar mis posibilidades de éxito de pitcheo en el futuro.

"¿Cómo llegaste a esta línea de trabajo, de todos modos?" Le pregunté. Y hablamos en ese pasillo durante 15 minutos antes de la siguiente conferencia. Después de eso, siempre recibí una respuesta de él : ¿por qué? Porque ahora sabía quién era yo. Utilizo alguna variación de esto en todo tipo de conversaciones para establecer una buena relación. A la gente le encanta hablar de sí misma , y a mí me encanta escuchar.

Al final resultó que, tuvimos una trayectoria similar desde el principio: un título en ciencias políticas con el que ninguno de nosotros hizo mucho, algunos rebotes entre trabajos de periodismo y trabajos de marketing. Fue bastante la suerte del sorteo lo que significó que él se mantuvo en la carrera de reportero mientras yo me abrí camino en las relaciones públicas. Pero teníamos bastante en común que creo que sobresalí , razón por la cual mis siguientes lanzamientos en su dirección durante los próximos meses resultaron principalmente en una gran cobertura de los medios.

Mirando hacia atrás en mis propios días como reportera y editora, antes de hacer el cambio, me di cuenta de que muchos de estos trucos de magia me funcionaron durante muchos años. Bien, bien con esos magos, que se adentraron hábilmente en una brillante bolsa de trucos. En estos días, estos encantos y hechizos funcionan para mí en caso de necesidad , y ahora, estoy feliz de pasárselos a mis compañeros magos de relaciones públicas.

