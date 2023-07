Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Tengo un secreto que me gustaría compartir contigo: tú y yo fuimos creados con un propósito. El miedo a lo que los demás pensarán es solo un obstáculo en nuestro destino final. Fuimos creados con intenciones majestuosas, no con mediocridad.

Si no tomas acción, nadie se beneficiará de aquello para lo que fuiste creado. El producto, programa o servicio que ofreces ayudará a aquellos que lo necesitan tanto que tienes la obligación divina de presentarte ante tu audiencia. ¿Una manera de lograrlo? Comenzar a vender. No te enfoques únicamente en el crecimiento de seguidores a través de tu cuenta de Instagram. Debes llegar al punto de vender para poder cumplir verdaderamente con tu propósito y, por supuesto, obtener un retorno de inversión de tu marketing en Instagram.

Aquí está el detalle: Para vender, tienes que hacer algo que la mayoría de las personas no hará.

Debes ser diferente.

Debes dejar de lucir y sonar igual que tus competidores.

Quizás pienses que no lo haces. La mayoría de nuestros clientes privados no se dan cuenta. Cuando les preguntamos sobre sus competidores, casi todos los nuevos clientes responden: "Realmente no tenemos ninguno".

Lamentablemente, tus prospectos no lo verán así. Si tu marketing no se presenta de manera diferente, es probable que parezcas igual a todos los demás, y eso te convierte en una mercancía. Y las mercancías solo compiten en precio. Lo cual no funcionará a menos que seas el más grande en tu nicho, como Walmart. "Ser el más barato a veces la mayoría de los días" no es una gran distinción.

¿Qué te hace destacar entre tus competidores? ¿Cómo puedes aprovechar eso en tu campaña de marketing para sobresalir y vender?

1. Ofrece valor en tu biografía de Instagram

Diles a tus prospectos calificados por qué deberían seguir tu página y cómo les beneficiará. Incluso puedes ofrecer un incentivo (lead magnet o imán de prospectos) para brindarles una victoria rápida en su relación contigo. Asegúrate de que sepan desde un principio qué es lo que obtendrán si deciden seguirte.

2. Llena tus publicaciones de valor

Enfócate en tu propuesta de venta única, esa gran idea que te hace diferente, y publica contenido valioso centrado en eso. Mi propuesta de venta única es que conectamos el marketing con las ventas, porque tienes valor y mereces ser remunerado por ello, y tienes un propósito único que debería ser compartido con el mundo.

3. Haz que tus publicaciones y anuncios se traten de tu público objetivo, no de ti

Enfócate en sus necesidades y en cómo solo tú puedes satisfacerlas. La mayoría de las marcas enfatizan sus productos y servicios. En lugar de ello, destaca al enfocarte en tu mercado objetivo.

4. Háblales

Haz preguntas y ten una conversación centrada en tu gran idea. Interactúa con la gente y genera confianza para que sepan que estás buscando relaciones, no solo ventas. Cuando haces preguntas, es mucho más probable que se involucren contigo.

5. Tienes que estar dispuesto a ser controvertido

Las marcas más exitosas tienen fanáticos fervientes y también grandes detractores. Esto significa que a algunos puede que no les gustes. Pero si no estás dispuesto a ir por ese camino, tampoco podrás atraer a un gran número de fanáticos fervientes. Yo hablo en contra de las campañas "solo de branding" porque creo que son una pérdida de tiempo, dinero y energía para las pequeñas empresas que menos pueden permitírselo, pero eso es por lo que muchos especialistas en redes sociales cobran. Aquellos que están en desacuerdo conmigo también se pronuncian. Otra cosa que comparto es que no debes depender únicamente de las referencias o del boca a boca para tu marketing, porque es algo que no puedes controlar. Aquellos que solo enseñan esas estrategias no están de acuerdo con mi punto de vista. Pero para mí eso está bien. Al igual que un imán, para atraer a algunos, necesitas repeler a otros.

6. Sé auténtico

Uno de los sermones del pastor de mi iglesia se centró en las máscaras que usamos en diferentes aspectos de nuestras vidas. Usar una máscara es agotador. (¿Alguna vez intentaste hacer ejercicio con una? Yo lo hice al comienzo de la pandemia, y fue una experiencia única que resultó en ponerme un tono majestuoso de rojo). Usar una máscara también crea una barrera para desarrollar relaciones reales (¿estás sonriendo debajo de ella?). Quítate la máscara figurativa. Deja de intentar ser alguien más y, en cambio, sé auténtico con tu audiencia. Ser diferente es bueno. Ser diferente te hace destacar. Las personas se relacionan más con aquellos a quienes consideran auténticos. De vez en cuando, deja que tus fanáticos conozcan un poco de tu vida, tu familia y quién realmente eres como persona. Las gente quiere hacer negocios con personas a las que conocen, les agradan y en quienes confían.

7. Enfócate en la transformación, no en la información

Este es el punto más importante que debes recordar. Tus competidores se enfocan en las características de sus productos y servicios. Si son un poco más avanzados, también enfatizan los beneficios. Pero tú eres mejor que eso. Te enfocarás en cómo esos beneficios impactarán la vida de tus clientes. En cómo trabajar contigo les brindará paz, aliviará su dolor o les traerá alegría. Esto no solo te ayudará a cerrar la venta, sino que también te posicionará como la autoridad líder en tu mercado. La transición de seguidor de Instagram a cliente de por vida puede ser fluida y rápida. Simplemente concéntrate en decirles por qué deberían prestar atención y tomar acción, y por qué es la mejor decisión que tomarán en su vida.