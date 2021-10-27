Cuando se trata del diseño de sitios web, la navegación es a menudo una ocurrencia tardía, pero en realidad es más que vital.

Más que cualquier otro aspecto de un sitio, necesita que los clientes puedan encontrar rápidamente lo que buscan, sin abrumarlos con una estructura demasiado compleja. Hay, en promedio, una ventana de oportunidad de menos de dos segundos en la que un visitante determina si va a desplazarse o hacer clic. Un poco más y perderá su interés y concentración, y se arriesgará a salir.

En pocas palabras, los visitantes del sitio web no van a comprar lo que no pueden encontrar rápidamente, por lo que una estructura de navegación atractiva y ultra clara es una moneda de cambio. ¿Pero cómo montar el tuyo?

Cree un menú de encabezado centrado en las ventas

Muchos sitios de comercio electrónico atascarán todas las opciones de navegación posibles en el menú del encabezado, causando caos y desorganización. El mejor enfoque es tener uno que sea fácil de entender y navegar, y que se cree únicamente para impulsar las ventas. Por ejemplo, es posible que una línea de ropa desee tener solo dos opciones, "Hombres" y "Mujeres", en la navegación del encabezado. Desde allí, el usuario puede hacer clic y ser llevado a una página de entrada con más opciones. Cuanto antes un visitante se comprometa por primera vez a ver otra página, mejor. Siempre puede utilizar la navegación secundaria para organizar una tienda si tiene varias categorías de productos; la clave es mantener las cosas organizadas e intuitivas. Algunos buenos ejemplos incluyen Best Buy's y Fashion Nova's .

Cree una opción de encabezado de servicio al cliente separada

Siempre desea convertir a los visitantes lo más rápido posible hacia la intención de realizar una compra, al mismo tiempo que se asegura de cuidar a aquellos que buscan ayuda lo más rápido posible. La creación de una opción de servicio al cliente separada (un simple botón de "Ayuda" o "Soporte") en la navegación del encabezado asegura que aquellos con consultas o una necesidad inmediata de servicio al cliente sean atendidos. En la página resultante, puede incluir chat en vivo, detalles de contacto y un sistema de presentación de tickets y envío de atención al cliente. La lección aquí es que cuanto antes aborde los problemas de servicio al cliente, menor será la probabilidad de recibir comentarios negativos y crear un cliente insatisfecho.

Incluir una barra de búsqueda en la parte superior.

Las tiendas de comercio electrónico con múltiples productos querrán incluir una barra de búsqueda en el encabezado superior, porque muchos visitantes recurrirán a la función de búsqueda en lugar de intentar encontrar lo que buscan a través de la navegación estándar. Para sitios con una gran cantidad de productos creados en Shopify, recomiendo encarecidamente instalar la aplicación Smart Search & Filter . Lleva la función de búsqueda estándar al siguiente nivel y proporciona una visualización y una experiencia de usuario mucho mejores.

Mover todas las opciones de navegación no esenciales al pie de página

Hay tantas páginas en el sitio web de una tienda de comercio electrónico que incluirlas todas en la navegación del encabezado principal probablemente creará un desastre. Recuerde, la necesidad es centrarse en las ventas, así que enfatice las categorías de productos. Reubique todo lo que no esté relacionado con impulsar las ventas al fondo. Esto puede incluir enlaces a páginas de seguimiento de pedidos, información sobre devoluciones e intercambio, páginas "Acerca de", información del programa de afiliados, guías de tamaño, tarjetas de regalo, perfiles de redes sociales, términos y condiciones, políticas de privacidad, etc.

La mayoría de los consumidores saben que deben buscar en el pie de página este tipo de recursos y enlaces. Mantenerlos allí ayuda a mantener a sus visitantes enfocados en los productos; si necesitan encontrar la otra información, se desplazarán. La conclusión es evitar crear distracciones y desorden que puedan afectar el flujo de conversión de compra.