La importancia de usar Google para determinar el éxito de tu startup

Si pudieras poner un oído en el suelo y escuchar todo lo que sucede en el mundo en un momento dado, ya sea lo que la gente quiere comer o dónde planean pasar sus próximas vacaciones en el extranjero, ¿lo harías?

SOPA Images | Getty Images

Tu inquisitivo instinto humano nunca querría volver a ponerse de pie, estarías buscando un super pegamento para mantener ese oído pegado al suelo para saber todo lo que sucede en las mentes humanas que te rodean.

Pero, ¿y si te dijera que tenemos exactamente eso? Es algo llamado Google. ¿Has oído de esto? Quiero decir, no es tan inquisitivo como un oído físico que nos comunica todos los pensamientos que existen en la mente de la humanidad, pero sigue siendo bastante bueno y tendemos a darlo por sentado.

Con 2 billones de búsquedas por año, 5.600 millones por día, podemos buscar en la fuente de información más destacada del mundo respuestas sobre lo que la gente realmente quiere basadas en datos en tendencia través de la popular plataforma de búsqueda, además podemos echar un vistazo al proceso de pensamiento y los comportamientos de nuestro mercado objetivo en cualquier momento, desde cualquier parte del mundo.

Al comenzar una startup, puedes validar tu tesis antes de que comiences cualquier progreso físico simplemente usando las tendencias de búsqueda para comprender qué le interesa a tu mercado a nivel local.

Cuando estás atrapado en las ideas románticas de tus propios sueños y esfuerzos personales, o el "sueño americano" en su conjunto, todo pensamiento racional tiende a ser abandonado. La pregunta surge de la conversación: '¿Alguien realmente quiere esto?' Puedes creer en ello, pero eso no significa que todos los que te rodean lo quieran.

Un dato que probablemente hayas leído muchas veces antes, pero te lo recuerdo de nuevo: 20% de las startups en Estados Unidos fracasan en el primer año. Esta asombrosa estadística puede provenir de la falta de investigación sobre el mercado objetivo del área antes de seguir adelante con una idea para crear una startup.

Veamos la importancia de Google antes de quemar tu capital vital. Si no lo hace, puede estar desperdiciando tiempo valioso, energía y, lo que es más importante, esperanzas, sueños y motivación empresarial.

Una palabra rápida sobre cómo su 'linda idea' no la hace un éxito

En primer lugar, es esencial eliminar todo el ego cuando se realiza una lluvia de ideas sobre su startup. Mírate en el espejo y pregúntate a quemarropa: ¿el nombre es demasiado 'cursi' o demasiado fuera de la caja? Si es así, ¿cómo diablos alguien realmente encontrará su producto?

Puede que seas una persona creativa, y si lo eres te imploro que siempre mantengas eso a la vanguardia de tus empresas. Eres auténtico, y las personas siempre se sienten naturalmente atraídas por la autenticidad de los demás, especialmente con quién eligen gastar su dinero.

Sin embargo, es crucial permanecer con los pies sobre la tierra: estás en esto para ganar dinero; no es un juego rápido de rayuela de más de $5 dólares con los otros niños en el jardín de niños.

Si quieres perder todo tu capital y desanimarte, adelante con tu nombre loco, que tiene una relevancia cero. Verás rápidamente que nueve de cada diez veces es caóticamente imposible de deletrear cuando se investiga en un motor de búsqueda, eliminando cualquier posibilidad de tráfico potencial.

Pero cuando comprende el proceso del cliente detrás de escena, comienza a ver situaciones como las siguientes: si alguien simplemente está buscando una camisa azul en la web, y la empresa tiene un nombre algo irrelevante que casi no tiene ningún vínculo con la camisa azul que están buscando, ¿cómo demonios encontrarán esa camisa?

¿Cómo puedes confiar en el producto en sí mismo si el nombre de la empresa es algo así como 'Fantabulous Flares de McJunkin Ruden'?

Sí, es esencial ser único, pero siempre debe asegurarse de mantener la credibilidad y la capacidad de búsqueda al mismo tiempo. No uses el nombre extravagante de tu difunto abuelo para honrarlo y no te atrevas a rematar con algún adjetivo excéntrico para darle un poco de 'picante'.

El instinto de cazador-recolector que todavía prospera dentro de nosotros anhela que ciertos aspectos de nuestras vidas se mantengan lo más simples posible. A menos que, por elección, nos hayamos embarcado en un desafío, ¿por qué someter a su mercado objetivo a una escalada innecesaria que nunca pidieron?

Si bien, por supuesto, es genial destacarse, comprende que tu público objetivo está únicamente a la caza de su producto y no prestará demasiada atención al nombre detrás de él (eso es si incluso lo encuentran en primer lugar si tu marca no se puede buscar pero solo se puede encontrar).

Comprensión de tu mercado objetivo en función de sus huellas digitales

Para comprender la razón por la que hizo clic en este artículo se me ocurre que: estás aquí para conocer cómo Google puede sacar una bola de cristal y decirnos en color rojo o verde si una startup será un FRACASO o un ÉXITO.

Si bien el proceso puede no ser tan espiritual, divertido o memorable en lo más mínimo, aún es propicio para saber que lo que está ofreciendo es realmente deseado.

Podemos mirar las tendencias de Google para predecirlas. ¿Recuerdas lo de la oreja? Bueno, aquí está. Y es gratis y fácil de usar.

Digamos que tú eres es uno de los miles de estadounidenses hartos de la tensión de la clase trabajadora actual y está buscando expandirte al trabajo por cuenta propia. La inflación y los temores de una recesión están en tu mente, y sueñas con mudarse al sur, a lugares como la Ciudad de México, donde deseas comenzar tu propia empresa de aventuras Zipline para turistas de habla inglesa.

Gran idea, ¿verdad? Qué romántico. Pero, ¿qué dice la anciana de la bola de cristal? En este caso, ella es tendencias de Google. Y ella te dice, "según las búsquedas realizadas durante los últimos doce meses en el área, nadie quiere tirolesa en la Ciudad de México. En realidad, nadie lo está buscando en absoluto".

Esto podría haberse evitado simplemente probando el mercado antes incluso de desarrollar un producto, en el que habrías quién busca Ziplineen inglés en la Ciudad de México desde principios de mayo hasta finales de julio. Ninguna persona buscó Zipline.

Pero con aún más investigación, cruzamos esta búsqueda de Google con la de una cervecería local, ¿quizás? Habríamos visto un salto significativo con una tasa de clics del 15% y cantidades masivas de búsquedas, por lo tanto, cantidades masivas de demanda en el área.

Con todo, es una pequeña inversión de tiempo para ahorrar todo el tiempo, el dinero y la angustia, ¡y es gratis!

Por usar Google, podemos buscar datos que le informen sobre lo que debe enfocarse en proporcionar: antes de que se desarrolle el producto o un digerible para su marca, puedes poner ese oído metafórico a lo grande y saber de todo corazón de antemano si vale la pena tu tiempo, dinero o energía.

¿Mencioné que es gratis?