Bill Gates se muestra pesimista ante los avances para combatir a la desigualdad, la hambruna y el cambio climático en el mundo

En el año 2015, 193 países aceptaron trabajar en conjunto para alcanzar una serie de metas de desarrollo sustentable para el año 2030. Entre estos se encuentran temas que van desde la erradicación de la pobreza, hasta el lograr la deseada equidad de género.

Bloomberg | Getty Images

Entre los llamados Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) están también el combate al cambio climático, la defensa del medio ambiente, el acceso a la educación para toda la población y el diseño de las ciudades del planeta.

Desde 2015 cada año la Fundación Bill y Melinda Gates publica un informe en el que analiza los avances de los distintos países en cada uno de estos rubros. En la edición 2022 del reporte, prácticamente a mitad el camino para alcanzar las metas establecidas, Bill Gates se muestra pesimista ante los avances conseguidos.

En un artículo publicado en The New York Times Gates explica: "siete años después, el mundo no está encaminado a alcanzar prácticamente ninguno de estos objetivos". El empresario y filántropo insta al mundo a acelerar las acciones para cumplir con los objetivos planteados.

El informe de la Fundación explica que la data no anticipa las crisis a las que será sometido el planeta: "Cuando los expertos en desarrollo de todo el mundo elaboraron los ODS hace siete años, no tenían idea de que dentro de cuatro años, un nuevo virus saltaría a la población humana, provocando una pandemia única en un siglo. No anticiparon que las guerras comenzarían en Ucrania o Yemen, o que, desde Afganistán hasta los Estados Unidos, los derechos de las mujeres se retrasarían décadas".

Aunque el tono del reporte es pesimista, se pone énfasis en que la data recabada tampoco es capaz de predecir la capacidad de innovación de la especie humana y que es posible que en algún momento se desarrolle una tecnología capaz de cambiar las reglas del juego. El reporte pone como ejemplo los avances que se han tenido al reducir las muertes provocadas por el SIDA en un 60%.

"Creemos que es posible que algún día miremos hacia atrás a los datos de este informe de la misma manera que miramos los datos sobre el SIDA del cambio de milenio: con incredulidad por lo rápido y dramático que cambiaron las cosas", dice el reporte.

Los distractores para alcanzar los objetivos

En su texto Bill Gates insta empresarios, gobiernos, emprendedores y ciudadanos a invertir en nuevas tecnologías que permitan combatir al cambio climático, producir alimentos en las regiones del mundo en donde hay hambruna y combatir enfermedades como la tuberculosis y la malaria que siguen causando muertes.

Además, Gates habla de los retos que se presentarán durante el siguiente lustro que, como la guerra en Ucrania, nos distraerán y posiblemente nos alejarán de la idea de alcanzar los objetivos.

En el reporte se explica: "Hay momentos en la historia en que el camino del progreso es predecible y lineal; cuando se puede predecir lo que sucederá mañana en función de lo que ocurrió hoy. Pero no vivimos en esos tiempos. Durante la primera mitad de la era de los ODS, vimos cómo las crisis inesperadas podrían retrasar el progreso de maneras imprevistas. ¿Veremos lo contrario en la segunda mitad de la era de los ODS? ¿Mostrará la humanidad cómo puede lograr lo que todos antes pensaban imposible e innovar nuestra manera de salir de un agujero profundo? Eso depende de todos nosotros".

