Bob Iger regresa como CEO de Disney y Bob Chapek renuncia, con efecto inmediato

Disney ha anunciado que el exlíder de la compañía, Bob Iger, reemplazará al CEO Bob Chapek, quien renunciará a su cargo. La transición es efectiva de inmediato, según lo anunció la compañía este domingo.

Jerod Harris | Getty Images

"Soy extremadamente optimista sobre el futuro de esta gran compañía y estoy encantado de que la junta me pida que regrese como su CEO", dijo Iger en un comunicado.

Iger pasó más de 40 años en The Walt Disney Company, 15 de los cuales se desempeñó como su CEO, antes de que Chapek lo reemplazara en ese cargo. Aunque el reinado de Chapek fue de corta duración —menos de tres años— su tiempo como CEO estuvo marcado por controversias y obstáculos, desde la pandemia hasta una pelea política por el proyecto de ley de Florida "don't say gay (no digas gay)" y una demanda de Scarlett Johansson.

Aún así, la junta directiva de la compañía votó unánimemente en junio para extender el contrato de Chapek por tres años más. Las acciones de Disney cayeron a principios de este mes tras el decepcionante reporte de ganancias del Q4, pero se recuperaron este lunes en cuanto se anunció el regreso de Iger.

"La junta ha concluido que a medida que Disney se embarca en un período cada vez más complejo de transformación de la industria, Bob Iger está en una posición única para liderar a la compañía a través de este período crucial", dijo Susan Arnold, presidenta de la junta de Disney, en un comunicado.