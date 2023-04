Bob Lee, fundador de Cash App, murió apuñalado este martes en San Francisco

Las fuerzas del orden respondieron a un informe de un apuñalamiento en la cuadra 300 de Main Street alrededor de las 2:35 de la madrugada y encontraron a Lee con aparentes heridas de arma blanca.

Fue llevado a un hospital por sus lesiones, donde falleció más tarde.

BREAKING: Tech executive Bob Lee has died, his company confirmed to @abc7newsbayarea. Lee was the current CPO at MobileCoin, and helped to create Android and CashApp. More details live at 11. pic.twitter.com/CTRNm3af0y