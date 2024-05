Cristiano Ronaldo, capitán de la selección de fútbol de Portugal y estrella del Al Nassr en la liga de Arabia Saudí, anunció una nueva colección de tokens no fungibles (NFTs) llamada Forever Worldwide: The Road to Saudi Arabia.

El anuncio se realizó a través de la cuenta del futbolista en X. La colección es el resultado de una colaboración entre CR7 y la plataforma Binance, y representa el cuarto lanzamiento de NFTs del astro portugués.

Introducing my newest NFT collection which launches today on #Binance.



Forever Worldwide: The Road to Saudi Arabia celebrates my football journey, with artwork created by artists in Portugal, Manchester, Madrid, Turin and Saudi Arabia.

To find out more click here:… pic.twitter.com/84hWreGj3e