El jueves pasado, Tesla, la empresa de vehículos eléctricos, presentó su taxi autónomo Cybercab Robotaxi. Sin embargo, uno de los protagonistas de la noche fue Optimus, el robot humanoide que Elon Musk, CEO de la compañía, ha promocionado como una futura herramienta tanto para el hogar como para el trabajo.

No obstante, observadores como Robert Scoble y el influencer tecnológico Marques Brownlee afirmaron que Optimus fue, en gran parte, controlado remotamente por humanos durante su interacción con el público, lo que calificaron como un "montaje".

"Optimus no es completamente autónomo; está asistido remotamente", comentó Scoble tras el evento.

Según sus observaciones, el robot solo utilizaba inteligencia artificial (IA) cuando caminaba.

Por su parte, Brownlee se mostró escéptico respecto al avance de Optimus, afirmando: "O estamos ante la mayor demostración de robótica jamás vista, o los Optimus son mayoritariamente operados por humanos".

El propio Elon Musk confirmó lo mencionado por los usuarios a través de sus redes sociales: "Optimus aún no puede hacer esto de forma autónoma, pero seguramente podrá hacerlo completamente de forma autónoma en un entorno arbitrario (no necesitará una mesa fija con una caja que tenga solo una camisa)".

Important note: Optimus cannot yet do this autonomously, but certainly will be able to do this fully autonomously and in an arbitrary environment (won't require a fixed table with box that has only one shirt)