En otro episodio de la famosa rivalidad entre Elon Musk y Bill Gates, el dueño de Tesla ha criticado al creador de Microsoft y a otros inversionistas que apuestan en contra de Tesla.

En una publicación en la plataforma X, Musk aseguró que estos inversores serán "aniquilados" una vez que la compañía alcance ciertos objetivos tecnológicos.





Once Tesla fully solves autonomy and has Optimus in volume production, anyone still holding a short position will be obliterated. Even Gates.