Elon Musk, fundador y líder de Tesla, la empresa líder mundial en producción y distribución de autos eléctricos, aseguró que ha recibido el respaldo de los accionistas para aprobar un paquete salarial valorado en $56,000 millones de dólares.

"¡Gracias por su apoyo!", escribió el magnate sudafricano en su cuenta en X para dar a conocer la noticia.

"Ambas resoluciones de los accionistas de Tesla están siendo aprobadas por amplios márgenes", agregó el empresario.

Both Tesla shareholder resolutions are currently passing by wide margins!



Thanks for your support!! pic.twitter.com/udf56VGQdo