Elon Musk, uno de los hombres más poderosos y ricos del mundo, volvió a ser tendencia en redes sociales al generar controversia, esta vez dirigiendo sus críticas hacia Microsoft y su sistema operativo Windows 11.

El magnate de la tecnología reveló su frustración al intentar instalar Windows 11 en su nueva computadora portátil. ¿La razón? Descubrir que es necesario contar con una cuenta de Microsoft para completar dicho proceso.

A través de su cuenta oficial de X, plataforma que compró en 2022 por $44,000 millones de dólares, Elon Musk expresó su preocupación por la privacidad de los usuarios y señaló que, al crear una cuenta de Microsoft, se le da acceso a la inteligencia artificial (IA) de la empresa, conocida como Copilot, al ordenador y a los datos del usuario.

Para el magnate, esta imposición representa una intrusión en la privacidad del usuario y debería ser opcional, no obligatoria, al configurar un dispositivo.

"Acabo de comprar una nueva computadora portátil y no me deja usarla a menos que cree una cuenta de Microsoft, ¡lo que también significa darle acceso a su IA a mi computadora! Esto está mal. Solía haber una opción para omitir iniciar sesión o crear una cuenta de Microsoft. ¿Tú también lo ves?", escribió en una publicación.

Just bought a new PC laptop and it won't let me use it unless I create a Microsoft account, which also means giving their AI access to my computer! This is messed up.



There used to be an option to skip signing into or creating a Microsoft account.



Are you seeing this too?