Hace unos meses fue anunciada la pelea entre Elon Musk y Mark Zuckerberg, pero hasta ahora se desconocía la fecha y lugar del encuentro, despertando la sospecha de que dicho anuncio puede ser parte de una estrategia para aumentar el tráfico en las plataformas X y Threads, que tras su exitoso lanzamiento se empieza a quedar desierta. Además, abordamos de qué manera se ha visto afectado el cerebro con el trabajo remoto y cómo manejar y solucionar la readaptación a la oficina, descubriendo cómo dominar el arte del marketing digital este 2023 para aprovecharlo al máximo.

Elon Musk confirma la pelea con Zuckerberg creando más incógnitas que respuestas

Por ahí dicen que la pelea ha sido confirmada. Luego de semanas de dimes y diretes en torno a un supuesto enfrentamiento entre Elon Musk y Mark Zuckerberg, dentro de una jaula, ha sido el dueño de Tesla el encargado de revelar que el combate sí se llevará a cabo.

Elon Musk subió a su cuenta de X, la red social que alguna vez se llamó Twitter, un escueto post en el que explicó: "La pelea Zuck vs Musk será transmitida en vivo en X. Todas las ganancias se destinarán a obras de caridad para veteranos".

Después del trabajo remoto nuestros cerebros nunca volverán a ser los mismos. Forzar a tus empleados a readaptarse a la oficina no es la solución.

El modelo de trabajo híbrido flexible es una combinación de trabajo remoto y en la oficina impulsado por evidencia sobre lo que las personas hacen mejor en la oficina y en qué tareas resulta más efectivo centrarse en casa. Permite a los empleados hacer su trabajo individual y enfocado en casa, donde pueden controlar su entorno y minimizar las distracciones. La oficina, entonces, se convierte en un centro de colaboración, conversaciones matizadas, mentoría y capacitación en el trabajo y socialización: actividades que se benefician de la energía y espontaneidad de las interacciones en persona.

Este enfoque tiene varias ventajas. Primero, respeta la neuroplasticidad de nuestros cerebros y las adaptaciones que hemos hecho mientras trabajamos desde casa. En lugar de obligar a los empleados a "desaprender" estas adaptaciones, las aprovecha para mejorar la productividad. Los empleados pueden hacer su trabajo enfocado en la tranquilidad de su oficina en casa, donde es menos probable que se distraigan y más probable que sean productivos.

Cómo dominar el arte del marketing digital en 2023

En el panorama del marketing digital de 2023, la interacción entre el arte y la ciencia es más importante que nunca. No se trata solo de crear campañas creativas, sino de comprender profundamente a tu audiencia y tomar decisiones basadas en datos que satisfagan sus necesidades. La estrategia móvil de Starbucks y la campaña de influencers de Glossier son ejemplos de esta combinación en acción.

Así que, mientras navegamos por este emocionante territorio, te dejo con esto: ¿Estás aprovechando los datos adecuados para impulsar tus esfuerzos creativos? ¿Cómo puedes combinar mejor la ciencia de los datos con el arte de entender a tu audiencia para lograr el éxito en el marketing digital?

Una idea de negocio inspirada en Taylor Swift está haciendo que algunas personas ganen miles de dólares: "Gané más que en mi trabajo de tiempo completo"

Los fanáticos están aprovechando una tendencia de la que la estrella canta en su álbum "Midnights".

"So make the friendship bracelets, take the moment and taste it" dice la letra de la canción "You're on Your Own" de Taylor Swift — y eso es exactamente lo que los que Swifties están haciendo. (La traducción de la letra sería: "Así que haz las pulseras de amistad, aprovecha el momento y pruébalo").

Los fanáticos están aprovechando la emoción de la gira "Eras" para crear y vender pulseras de amistad temáticas de Swift en Etsy, y según CNN Business, algunos de ellos están ganando miles de dólares.

Jamie Thompkins, una madre de 46 años y gerente de eventos con sede en Oklahoma City, le dijo al medio que durante el verano ha vendido más de 5,000 pulseras coloridas a través de Etsy y generó ventas de más de $16,000 dólares. "Hubo semanas en las que ganaba más que mi trabajo de tiempo completo por pulseras", dijo.

Un proyecto enfocado en EdTech, el ganador del más reciente Techstars Startup Weekend

Durante los días 28 y 30 de julio se llevó a cabo en la ciudad de Armenia, Colombia, una nueva edición del Techstars Startup Weekend, cuyo objetivo es pasar de una idea a un producto en 54 horas, ayudados por mentores y jurados que estuvieron atentos a las iniciativas que elaboraban los equipos.

La muestra de seguir innovando a través de tecnología quedó evidenciada en el Startup Weekend Armenia, donde todos los proyectos elaborados por los equipos tenían su esencia de tecnología, buscando impactar comunidades a través de la combinación de herramientas digitales.

Dando así como ganadores de esta versión a los equipos Danki en primer lugar, La idea se basó en ejecutar una aplicación que utilizará como base el método de enseñanza pomodoro. En la actualidad, donde los más pequeños suelen tener una adicción a las pantallas, la aplicación creada por el equipo de Danki servirá para que los niños dediquen tiempo a aprender, de modo que el tiempo de pantalla que utilizan para ver videos o jugar también se utilizará para mejorar sus habilidades.