Elon Musk publicó su dirección por error en un tuit… por si quieres escribirle

Mientras más tuiteas mayor es la probabilidad de que, tarde o temprano, cometas algún error que revele a tus seguidores algo que no necesariamente querías que supieran. Eso es justo lo que le sucedió a Elon Musk en un mensaje que recientemente publicó en Twitter.

Durante el pasado fin de semana el dueño de Space X y Tesla publicó en su cuenta la imagen de una carta que recibió de un profesor de la Universidad de Stanford llamado Bill Nix. Evidentemente emocionado por la misiva en la que el profesor elogia algunos de los comentarios de Musk en una entrevista subida recientemente a un canal de YouTube y en la que habla sobre los ánodos en las baterías de litio, Musk escribió: "Bonita carta de Bill Nix, quien habría sido mi profesor en Stanford si no hubiera postergado mis estudios de posgrado (permanentemente)".

El hombre más rico del mundo no pensó en que la imagen de la carta que posteó tenía visible la dirección de su apartado postal:

SpaceX

PO Box 341886

Lakeway, TX 78734

Al percatarse del error, ya con el mensaje publicado, Elon escribió: "Voy a necesitar un nuevo apartado postal después de publicar esto".

Nice letter from Bill Nix, who would've been my prof at Stanford if I hadn't put grad studies on (permanent) deferment pic.twitter.com/ioq0mGwN7K