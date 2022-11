Esta ex actriz de Disney dice que gana 10 veces más dinero haciendo porno: "Me estoy divirtiendo mucho más"

Maitland Ward interpretó a la pelirroja Rachel McGuire en la exitosa serie de ABC, Boy Meets World en los años 90. Ahora se encuentra entre las estrellas porno mejor pagadas del mundo.

"Gano mucho más dinero. Tengo mucho más control y me estoy divirtiendo mucho más", dijo Ward a Entrepreneur.

Ward, de 45 años, narra su viaje de estrella infantil a superestrella del contenido para adultos en su libro de memorias Rated X, y dice que el cambio de carrera ha valido la pena, aunque esa nunca fue su intención.

Ahora gana un dineral de OnlyFans, de la compañía de juguetes sexuales Fleshlight y de su contrato con el sitio porno Deeper. Súmalo todo y es aproximadamente diez veces más de lo que ganó actuando en televisión y haciendo películas (también protagonizó la telenovela The Bold and the Beautiful y la película White Chicks).

"No me malinterpretes. Me pagaron bien en Hollywood, pero nada cercano a lo que estoy ganando ahora", dijo.

Ward también dice que disfruta de mayor libertad y de control que nunca tuvo en su profesión anterior.

"Hollywood me encasilló y me rechazó como esta chica de comedia", agregó.

En sus memorias, escribe sobre los encuentros sórdidos que tuvo en el set de su programa de televisión.

"Los productores de Boy Meets World querían que me probara lencería en su oficina. Dado que Rachel era el único personaje que se quitaba la ropa regularmente, esto ocurrió más de una vez", escribió.

Ward dice que su carrera en el porno ha estado libre del drama sexista, lo que le permite construir su propia marca y tener "control total sobre lo que entra y lo que sale".

Un cambio accidental

Ward entró en el mundo del porno por accidente.

Dice que todo inició cuando comenzó a publicar fotos suyas subidas de tono en las redes sociales. Cuando las imágenes fueron reportadas y eliminadas, algunos de sus seguidores le sugirieron abrir una cuenta de Patreon.

"Honestamente, nunca pensé en el contenido para ganar dinero", dijo Ward. "Solo buscaba mostrarme a mí misma y mostrar quién soy".

Al terminar su primera semana en Patreon, tenía ya 2800 clientes que le pagaban entre $15 y $300 dólares al mes por su contenido. Rápidamente se convirtió en la creadora de contenido para adultos número uno en el sitio.

Pero Patreon solo le permitía publicar desnudos. Cuando Ward se unió a OnlyFans en 2019, todo cambió. Comenzó a publicar videos porno filmados por su esposo y su popularidad se disparó. Ahora tiene alrededor de 28,000 seguidores en OnlyFans. Los usuarios le pagan $500 por videos personalizados de dos minutos en los que ella representa una fantasía diciendo su nombre. Imagina a la plataforma Cameo teniendo un encuentro con el porno.

A Ward le gusta hacer videos para fetichistas de pies porque son muy "agradables y educados". La petición más extraña que ha recibido fue que oliera su labio superior.

OnlyFans ha lanzado su carrera en el mundo del porno. Para el sitio de streaming Deeper, ella cobra la tarifa más alta por escena en la industria.

Ward se burla de sus críticos, que dicen que está desesperada por salvar su carrera.

"¿Supongo que eso significa que el CEO de una compañía exitosa está desesperado?", dijo. "No voy a seguir las reglas de nadie más. Creo que es realmente importante ser auténtica contigo misma".

