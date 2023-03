Esto es lo que sabemos de la película documental inspirada en la vida de Elon Musk

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, está por convertirse en el protagonista de una película.

Esto lo anunció el lunes por la noche Alex Gibney, el director del documental Going Clear: Scientology and the Prison of Belief.

Según Variety, el director dio a conocer el proyecto diciéndose "muy emocionado" y lo describió como una "revisión definitiva y sin adornos del empresario tecnológico multimillonario y CEO de Tesla, SpaceX y Twitter".

La película lleva ya varios meses en producción, aunque se había mantenido lejos del ojo público.

El martes un usuario hizo referencia a ella en Twitter escribiendo: "El cineasta ganador del Oscar, Alex Gibney, está haciendo una película sobre Elon Musk". A lo que el empresario respondió: "Tiene todo para ser un éxito (It's a hit piece en inglés)".

The Oscar-winning film-maker, Alex Gibney is making a film on Elon Musk. @elonmusk pic.twitter.com/Gs5yAsULdR — DogeDesigner (@cb_doge) March 7, 2023

La película está siendo producida por las compañías Jigsaw Productions, Closer Media, Anonymus y Double Agent, y aún no cuenta con una posible fecha de estreno.

Musk es sin duda alguna un personaje cuya vida puede ser explorada en un documental.

Dentro de la filmografía del director Alex Gibney están los documentales Enron: The Smartest Guys in the Room (2005) y Taxi to the Dark Side (2007) por el que ganó un premio Oscar en 2008 y expuso las prácticas de tortura del ejército norteamericano durante la Guerra en Afganistán.