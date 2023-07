¿Puede algo tener demasiado queso?

Burger King Tailandia se ha vuelto viral por su nuevo sándwich que solo tiene pan y queso. 20 rebanadas para ser exactos.

Apodado "la verdadera cheeseburger", el nuevo y bizarro elemento del menú de la cadena consiste en queso americano y el bollo con semillas de ajonjolí vendido por un precio reducido de 109 baht tailandeses (alrededor de $3.10 dólares) en comparación con la cheeseburger tradicional que cuesta 380 baht.

Docenas de usuarios de TikTok acudieron a la cadena con el fin de probar la hamburguesa, publicar clips y expresar lo que pensaron de la peculiar creación.

El sándwich también causó revuelo en Twitter, donde los usuarios de todo el mundo expresaron que era "demasiado" y cuestionaron cómo les caería al estómago comer esta hamburguesa sin carne.

A trend in #Thailand is to put cheese on literally everything. Now Burger King has joined in with the Real Cheese Burger. Though I think they forgot the meat.



I love cheese but I struggled eating even half of this "burger". Maybe I should grill the other half? What do you think? pic.twitter.com/dg7wDCSCCw