"Me niego a dejar que Twitter cierre antes de compartir este tuit": Tampax se está volviendo viral por un descarado tweet

El caos en Twitter tiene a la gente (y a las marcas) posteando sus borradores y algunos son más descarados que otros.

El equipo social de Tampax, por ejemplo, aparentemente se había estado guardando este post por un tiempo.

You're in their DMs. We're in them.

Utilizando el clásico formato de meme de "Estás en sus mensajes directos", lo que significa acercarse románticamente a alguien más agregando "Yo estoy...", la marca hizo uso de su posicionamiento único para sus clientes con este post: "Estas en sus mensajes directos. Estamos en ellas. No somos lo mismo".

Parece que el divertido tuit valió la pena: ya tiene más de 50,000 me gusta.

Unas horas más tarde Tampax también citó el post y lo vinculó a los chistes emocionales y apocalípticos que han surgido en Twitter tras la noticia de que el jueves pasado unos 1,200 ingenieros renunciaron a la compañía.

"Me niego a dejar que Twitter cierre antes de que compartiéramos este tuit", escribió la compañía. Otros usuarios y marcas han comenzado a "llorar la muerte" de la plataforma por medio de diversos tuits.

Elon Musk finalizó la compra de Twitter a finales de octubre y despidió a la mitad del personal a principios de noviembre. Sus ideas siempre sobre cómo modificar el sistema de verificación de cuentas con la palomita azul causaron que las acciones de Eli Lilly and Company se desplomaran a principios de este mes después de que una cuenta falsa, pero verificada tuiteara que la insulina ahora era gratis. Este, y otros errores, provocaron que varios anunciantes abandonaran la plataforma.

La semana pasada, Musk escribió un memorando a los empleados diciendo que necesitaban ser "extremadamente duros" y "trabajar largas horas a alta intensidad" para unirse a "Twitter 2.0". Si no estaban interesados, podían renunciar y recibir una indemnización de tres meses.

Tres fuentes anónimas dijeron a The New York Times que el número de personas que renunció podría haber sido de hasta 1,200 de los 3,700 empleados que quedaban en la empresa.

Sin embargo, la plataforma todavía está en línea y la gente aprovechó eso para tuitear sobre la broma de Tampax.

Una persona, por ejemplo, hizo referencia a la infame transcripción de la llamada filtrada en la que el ahora Rey Carlos III bromeó con su entonces amante, Camilla Parker-Bowles, ahora reina consorte del Reino Unido, diciendo que quería estar cerca de ella como un tampón.

"*Escupe su bebida* El rey Carlos tiene 24 horas para responder", escribió un usuario.

Algunos destrozaron al tuit:

Otros lo celebraron:

También hubo un poco de humor corporativo. La gente ha pedido a las marcas que dejen de tratar de ser divertidas en la plataforma, pero eso no impidió que Tampax y Always compartieran juegos de palabras relacionados con el período (las marcas son parte de la misma empresa matriz, Procter & Gamble).

"¿Cuánto tiempo has estado guardando esto?", preguntó Always. "Desde el último período", respondió Tampax.

La compañía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las circunstancias que llevaron al tuit.