Meghan Markle estrena su podcast y se convierte en la nueva reina de Spotify

Hay una nueva reina en Spotify y su nombre es Meghan Markle. La esposa del Príncipe Harry estrenó el primer episodio de su podcast, Archetypes, en la plataforma de streaming de audio y desplazó de inmediato al podcast The Joe Rogan Experience, absoluto líder de las listas de popularidad en el segmento de podcasts desde que se estrenara en exclusiva en septiembre de 2020.

El primer episodio del podcast de Meghan ocupó el primer sitio de popularidad en Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelandia. La invitada especial al programa fue la tenista Serena Williams quien hace algunas semanas anunció su retiro de las canchas tras una impresionante carrera. En el episodio de estreno de su programa Meghan no solo habla de la carrera con Serena, sino que explora las etiquetas sociales que se le suelen colocar a la mujer y de su lucha por acabar con esos estereotipos.

El programa arranca con una pequeña anécdota: cuando Meghan tenía once años vio un comercial en la televisión de detergente para trastes en su salón de clases que hablaba de la lucha de las mujeres por acabar con la grasa en los platos sucios; dos de sus compañeros remarcaron el mensaje del comercial diciendo: "claro, ahí es en donde pertenecen las mujeres, en la cocina". Molesta por la visión del anuncio (y de sus compañeros), la pequeña tomó una decisión: escribió una carta dirigida a Hillary Clinton, a un par de periodistas y a Procter and Gamble para pedirles que cambiaran el contenido del comercial. Para su sorpresa tres meses después una nueva versión del comercial salió al aire en la que ya no se hablaba de la mujer combatiendo a la grasa de los trastes, sino que de las personas combatiendo la grasa de los trastes.

Bajo ese marco y con la misión de honrar el lugar de la mujer, Meghan Markle presenta el podcast en el que analiza y combate los arquetipos y etiquetas que detienen a las mujeres en la actualidad, conversando con celebridades, artistas, figuras y expertos en el tema.

La primera temporada de Archetypes consta de 12 episodios (con un estreno semanal) y es parte de un acuerdo por tres años que Meghan y su esposo, Harry, cerraron con Spotify con un valor estimado de $25 millones de dólares.