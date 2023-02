'No vayas a Marte': Bill Gates nubla los planes de Elon Musk de gastar dinero en sus misiones a Marte

Elon Musk y Bill Gates nunca han sido los mejores amigos y ahora Gates ha criticado las aspiraciones de Musk de llegar a Marte en una nueva entrevista con la BBC.

Sentado con Amol Rajan, Gates habló sobre temas candentes como la inteligencia artificial y su potencial para transformar "bastante dramáticamente" al mundo en un futuro, las teorías de conspiración del COVID y su divorcio de su ahora exesposa, Melinda French.

Pero un tema que despertó el interés de los espectadores fue la mención de Musk, y si Gates cree o no que el CEO de SpaceX se involucre más en la filantropía en otro momento de su vida.

"Al final del día, no creo que, aparte de ir a Marte varias veces, lo que podría costar un poco, quiera gastarlo en sí mismo", dijo Gates, cavando sutilmente en el objetivo muy publicitado de Musk de que su compañía de exploración espacial, SpaceX, envíe un vuelo tripulado a Marte para 2030. "Así es que sí, creo que algún día se unirá al rango de filántropos usando su ingenio".

Rajan luego le preguntó a Gates si pensaba que el que Musk decida ir a Marte (ya sea autofinanciando la misión o usando fondos de otros lugares) era un "buen uso del dinero" a lo que el multimillonario se mantuvo firme en su opinión.

"No en mi opinión", dijo Gates antes de estar de acuerdo con el comentario de Rajan de que hay cosas más urgentes que hacer en la Tierra. "En realidad es bastante caro ir a Marte. Puedes comprar vacunas contra el sarampión y salvar vidas por $1,000 dólares por vida salvada, por lo que simplemente te motiva a, digamos, no ir a Marte ".

Los multimillonarios se han confrontado en varias ocasiones. En mayo de 2022, Gates le dijo a un periodista francés que dona "mucho más dinero al cambio climático que Elon Musk o cualquier otra persona". El clip rápidamente se volvió viral en las redes sociales y obtuvo como respuesta un "suspiro" de Musk en Twitter.

En abril de 2022, una fuente anónima filtró mensajes de texto entre el dúo a The New York Times, que luego circularon en Twitter, en los que Gates le pedía a Musk que se sumara con él en un esfuerzo filantrópico para ayudar a combatir el cambio climático.

