Forbes acaba de publicar su lista anual de "Los 10 artistas mejor pagados del mundo en 2022" — y no son todos los que uno pensaría.

La banda de rock clásico inglés Genesis ocupó el primer lugar, ganando $230 millones de dólares en un solo año. Genesis, que lanzó su primer álbum en 1969, cimentó las carreras de Peter Gabriel y Phil Collins, con éxitos como "Invisible Touch" y "That's All".

Pero estas canciones se lanzaron en la década de 1980, entonces, ¿cómo ganó Genesis tanto dinero el año pasado? Una palabra: derechos.

Según Forbes, Genesis vendió los derechos de su catálogo de música a Concord Music Group en septiembre por $300 millones de dólares. El acuerdo también incluyó algunos de los trabajos de solista de Phil Collins, incluida su exitoso tema "In The Air Tonight".

Pero los de Genesis no fueron los únicos rockeros con pelo cano que la hicieron en 2022.

Sting fue el segundo artista mejor pagado. El ex líder de The Police y estrella solista de los años 80 vendió todo su catálogo de música, incluyendo su trabajo con The Police ("Every Breath You Take") y sus éxitos en solitario ("If You Love Somebody Set Them Free"), a Universal Music Group por $210 millones de dólares.

Genesis y Sting fueron los últimos benefactores de los principales conglomerados y compañías musicales del mundo, como JP Morgan y BlackRock, que invirtieron en catálogos de música de artistas, que consideran infravalorados en la era del streaming.

¿Quién más está en la lista?

No todos los que están presentes en la lista del año pasado tienen más de 70 años. Entre los otros artistas a los que les fue bien se encuentran a Taylor Swift (#9), quien ganó $92 millones de dólares con las ventas de discos, transmisiones, descargas digitales y licencias.

Y eso fue el año pasado.

"Hacer que Ticketmaster se cayera debido a la demanda loca para (los boletos de) su gira Midnights en noviembre sugiere un 2023 aún más grande para ella", escribió Forbes.

El rapero latino Bad Bunny fue el décimo artista mejor pagado de 2022, ganando $88 millones de dólares, gracias a sus dos giras y el respaldo de Corona, Cheetos y Adidas.

Aquí está la lista completa: