¿Steve Jobs inventó las criptomonedas? Un archivo oculto en las Macs hace referencia a Satoshi Nakamoto y los usuarios enloquecen

El nombre de Satoshi Nakamoto está envuelto en misterio. Aunque a él se le atribuye la invención de las criptomonedas, en realidad se trata de un seudónimo. En 2008 publicó un artículo en el que hablaba del protocolo Bitcoin y del sistema de cadena de bloque que serviría como columna vertebral para el mercado cripto.

En 2009 la criptomoneda fue lanzada al mundo por Nakamoto iniciando una industria y desatando una serie de teorías sobre su verdadera personalidad. Muchos creen que Nakamoto no es uno solo, sino que más bien un grupo de programadores que en conjunto idearon la criptomoneda.

Pero el hallazgo del artículo del protocolo Bitcoin en una Mac ha dado lugar a una nueva teoría: Steve Jobs pudo haber sido Nakamoto.

Hace un par de años un usuario de Twitter llamado Josh D publicó imágenes de un hallazgo en su ordenador: una copia de The Bitcoin Whitepaper, el artículo con el que se inició la leyenda de Satoshi Nakamoto.

