Tras el fichaje con un equipo árabe FIFA 2023 "castiga" a Cristiano Ronaldo bajándole puntos a su perfil de jugador

Cristiano Ronaldo tiene un nuevo equipo de futbol. La leyenda portuguesa del futbol soccer fue presentado hace un par de días en el Al-Nassr, equipo de la ciudad de Riad y que pertenece a la liga de la primera división de Arabia Saudita.

Luego de jugar durante dos décadas para equipos europeos entre los que se encuentran el Manchester United, el Real Madrid y la Juventus, el futbolista fue fichado para dos temporadas en el Al-Nassr por $200,000 millones de euros ($212,000 millones de dólares).

History in the making. This is a signing that will not only inspire our club to achieve even greater success but inspire our league, our nation and future generations, boys and girls to be the best version of themselves. Welcome @Cristiano to your new home @AlNassrFC pic.twitter.com/oan7nu8NWC