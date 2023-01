Trillones de cigarras están a punto de causar estragos en los EE. UU.

Los científicos dijeron que billones de cigarras emergerán dentro de los EE. UU. En un par de semanas como máximo y saldrán de sus refugios subterráneos después de 17 años, según el AP .

Las cigarras de Brood X emergerán a una escala más grande y notable en 15 estados, incluidos Nueva York, Indiana y Georgia, según los científicos. Los insectos están apareciendo actualmente en Tennessee y Carolina del Norte. Los entomólogos de la Universidad de Maryland también encontraron un patio en Maryland que contiene alrededor de 1,5 millones de cigarras.

Las crías de cigarras suelen surgir cada 13 a 17 años en el Medio Oeste y en la Costa Este, según National Geographic . Estados Unidos es el único país del mundo que tiene cigarras periódicas que permanecen bajo tierra durante tanto tiempo, dijo a AP el entomólogo John Cooley de la Universidad de Connecticut.

Se espera que los niveles de ruido de la aparición de la cigarra alcancen los 105 decibeles, dijeron los científicos al cable de noticias . Cooley describió el ruido como "un bar para solteros que salió horriblemente, horriblemente mal".

Independientemente del ruido inconveniente, los científicos dijeron que es una buena señal que Brood X esté emergiendo del subsuelo en medio de la contaminación, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad porque su aparición es una señal positiva para la naturaleza.

Otros científicos dicen que la gente no debería temer la aparición masiva de cigarras, citando insectos más peligrosos.

" El mosquito mata a más personas que cualquier otro animal debido a la malaria y otras enfermedades. Sin embargo, algunas personas realmente temen la aparición de las cigarras ", dijo a la AP May Berenbaum, entomóloga de la Universidad de Illinois.

El miedo a los insectos se debe a la falta de educación, dijo a National Geographic Elizabeth Barnes, educadora entomológica de la Universidad Purdue.

"No pican, no muerden, no van a intentar perseguirte", dijo sobre las cigarras.

Las cigarras suelen ser una fuente de alimento para los depredadores, pero también ayudan a mover los nutrientes y refrescar el suelo. Han existido durante unos cinco millones de años, según National Geographic , y generalmente salen para reproducirse y poner huevos en los árboles.