Un escalofriante video muestra al 'loco acosador' que persiguió al hijo de Elon Musk

Elon Musk usó Twitter el miércoles para compartir el video de quien parece ser el "acosador loco" que estaba siguiendo a su hijo, X Æ A-12, pensando que era el propio Musk.

En las imágenes de once segundos publicadas en la plataforma de redes sociales, los espectadores pueden ver a un hombre encapuchado con una máscara negra que solo cubría su boca dentro de un Hyundai Elantra blanco, cuya placa fue captada por la cámara.

Musk luego detalló los escalofriantes hechos, explicando que el vehículo en el que viajaba X estaba siendo seguido por un automóvil, que luego le bloqueó el paso para que el conductor saltara sobre el cofre del automóvil de su hijo.

El video ha sido visto más de 16.7 millones de veces.

Any account doxxing real-time location info of anyone will be suspended, as it is a physical safety violation. This includes posting links to sites with real-time location info.



Posting locations someone traveled to on a slightly delayed basis isn't a safety problem, so is ok.