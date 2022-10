Vitalik Buterin, fundador de Ethereum, estuvo en Colombia y destacó el impacto de las tecnologías emergentes para consolidar la democracia

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Vitalik Buterin, fundador de Ethereum, la segunda criptodivisa en importancia tras Bitcoin, realizó una aparición en Colombia hace poco más de una semana y no dudó en destacar el impacto de blockchain y Web3 para consolidar los sistemas democráticos.

Bloomberg | Getty Images

Fue durante la premiación del Tech4Democracy Bogotá, un evento organizado por IE University en colaboración con la Universidad de los Andes, la cual acogió el encuentro, y donde el visionario ruso dio el discurso de clausura.

La premiación destacó a diversas startups que han enfocado su trabajo en el desarrollo de tecnologías que consolidan la gobernanza democrática. En esta edición, Evoting (Chile), una plataforma de voto electrónico, recibió el premio a la mejor startup de América Latina. Por su lado, en la categoría global de Web3 la ganadora fue Matters Lab (Estados Unidos, Taiwán y Hong Kong), una startup que desarrolla un ecosistema de redes sociales Web3 que sustituye algoritmos por intervención humana.

Las startups premiadas demuestran que los emprendedores también están preocupados por el óptimo funcionamiento de las instituciones, una condición que es clave para que los ecosistemas de innovación se desarrollen de la mejor manera. Por un lado, asegurando que las elecciones dmeocráticas puedan operar de maneras eficientes y transparentes, y por otro lado, con la posibilidad de construir redes sociales descentralizadas.

Innovación democrática

Tech4Democracy es una iniciativa de IE University impulsada conjuntamente con el Departamento de Estado de Estados Unidos y, que promueve el desarrollo de tecnologías que refuerzan los valores democráticos. Ya había tenido una primera edición en Madrid en junio de este año, en los días en que se realizó la cumbre de la OTAN en la capital española. La ganadora de esa edición fue Citibeats, una scaleup española que ha desarrollado la primera Inteligencia Artificial especializada en la escucha activa de la ciudadanía y la única creada específicamente para trabajar en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Su plataforma permite potenciar el compromiso cívico, mejorar la participación ciudadana y maximizar el impacto social en las ciudades.

Para la edición colombiana, el evento recibió un nutrido grupo de invitados internacionales que mostraron que la democracia está más viva que nunca, especialmente en un contexto internacional marcado por la guerra en Ucrania. Junto a Vitalik Buterin, en la cita han participado Arati Prabhakar, asesora principal del presidente de Estados Unidos para Ciencia y Tecnología y directora de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca; Ramon Negron, consejero económico de la Embajada de Estados Unidos en Colombia; Juan José Güemes, vicepresidente económico de IE University; Glen Weyl, encargado de investigación en el ámbito de Web3 de Microsoft, escritor y fundador de RadicalxChange; Silvia Retrepo, vicerrectora de Investigación y Creación de Uniandes; y Paca Zuleta, directora de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de Uniandes.

Carlos Luca de Tena, director ejecutivo del Center for the Governance of Change de IE University, centro que coordina la iniciativa Tech4Democracy, declaró: "Estamos muy satisfechos de haber reunido a un excelente grupo de emprendedores, expertos e inversores de Latinoamérica y otras partes del mundo. Les agradecemos su colaboración y aplaudimos el trabajo que todos ellos están llevando a cabo para que las nuevas tecnologías contribuyan a promover los valores democráticos."

Tech4Democracy Bogotá contó además con la participación de otros emprendimientos en la categoría de startups de América Latina como Datasketch (Colombia), una empresa de tecnología social creada en 2015 compuesta por 20 personas que trabajan colectivamente para promover el uso responsable de las tecnologías de la información y de los datos, y GovLink (Perú), una plataforma tecnológica que busca generar oportunidades de conexión entre entidades de gobierno o cooperación internacional y proveedores govtech de Iberoamérica. Estas fueron evaluadas por Mauricio Rosillo, vicepresidente corporativo del Grupo Bancolombia y María Isabel Mejía, ejecutiva senior de Transformación Digital de CAF, entre otros miembros del jurado.

En la categoría Web3 participaron también Idena (global), la primera cadena de bloques basada en principios democráticos, e Impacta Finance (Brasil), una scale up brasileña centrada en descubrir, rastrear y desarrollar la próxima generación de activos de impacto digital, las cuales fueron analizadas por un jurado integrado por Kevin Olsen, vicepresidente de Ingeniería de Gitcoin y Livia Deschermayer, responsable de cultura organizativa de The Commons Stack, entre otros evaluadores.

IE University planea celebrar nuevas ediciones de Tech4Democracy en Norteamérica, Asia y África para distinguir a las startups con mayor potencial en el desarrollo de tecnologías que consolidan la democracia en cada continente. La próxima competición será en Silicon Valley el 29 de noviembre, en colaboración con el Global Digital Policy Incubator de Stanford University. Las ediciones europea, latinoamericana y norteamericana se completarán con los Tech4democracy de Asia y África. Una cruzada democrática que IE University está impulsando a nivel mundial.

(Sobre el autor:es editor del sitio Novobrief ).