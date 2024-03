A medida que la IA se adentra más en nuestras vidas, ¿qué puedes tú aportar que la tecnología no pueda replicar? El nuevo libro The Wolf is at the Door ofrece una manera completamente nueva de ver la revolución de la inteligencia artificial.

En su nuevo libro, The Wolf is at the Door, el autor Ben Angel pide a quienes temen el impacto de la IA en sus medios de vida que consideren qué aportan que la tecnología no puede replicar. En este extracto, describe estrategias para remodelar nuestras identidades personales y profesionales a raíz de la IA.

El día que enterré a mi padre fue el día que enterré mi sentido de identidad. Sin su presencia y guía en mi vida, sentí una profunda sensación de irrelevancia. A los 23 años, todavía me estaba descubriendo a mí mismo mientras emprendía una nueva carrera. Sin embargo, nos había hecho promesas a los dos en esa hoja de papel en las oscuras y tranquilas horas de la mañana que planeaba cumplir. Mantuve ese papel enmarcado sobre mi escritorio, donde me servía como mi estrella del norte. Entre las muchas ambiciones garabateadas en él, una destacaba en particular: "Visitar Nueva York". No estoy seguro de por qué, pero la ciudad tenía un atractivo peculiar. Sin embargo, la vida no siempre es lineal; es un viaje entretejido de experiencias. Poner un pie en Nueva York tendría que esperar mientras me embarcaba en una expedición algo diferente, navegando a través de las siete etapas del duelo. No lo sabía entonces, pero esta fase de mi vida sentaría las bases para el presente.

Fast forward hasta el 2023, y puedo ver una similitud sorprendente entre mi viaje a través del dolor y la reacción de la humanidad a la IA, personificada por la amenaza inminente de la irrelevancia. Contemplar preguntas existenciales como "¿Cuál es mi propósito en la vida si la IA puede desempeñar mi trabajo mejor que yo?" me ayudó a descifrar este rompecabezas interconectado. Me di cuenta de que comprender nuestro papel en un mundo impulsado por la IA podría depender de nuestra relación con el duelo y, lo que es más importante, de cómo remodelamos nuestras identidades personales y profesionales a su paso.

Centrarse en las emociones en lugar de las metas

En lugar de imaginar un propósito claramente definido, visualiza las tres emociones principales que te gustaría evocar de manera diaria, semanal o mensual, las cuales formarán la base de tu marca y propósito. Reflexiona sobre tus victorias y dificultades, identificando dónde has mostrado coraje, flexibilidad, inteligencia emocional y liderazgo. ¿Qué características y rasgos clave te definen, o podrían definirte? Tal vez estés "orientado a soluciones", "motivado", o seas un "solucionador de problemas" imparable o alguien que adopta rápidamente nuevas tecnologías. Tal vez seas un faro de tolerancia al cambio en una tempestad de incertidumbre.

Compra 'The Wolf is at the Door' (en inglés) Entrepreneur Bookstore | Amazon | Barnes & Noble

En una era en la que la información se democratiza, ¿qué hace que tu información sea invaluable para los demás? ¿Cómo puedes mantenerte relevante a través del aprendizaje y el crecimiento continuos? A medida que la inteligencia artificial se adentra más en nuestras vidas, ¿qué puedes aportar que la tecnología no pueda replicar? Es hora de profundizar e identificar esos rasgos únicos, abrazarlos sin reservas y combinarlos con la IA para crear una sinergia poderosa. Difúndelos a través de tus redes sociales para establecer credibilidad. Después de todo, tú y la IA no solo coexisten; a pesar de sus amenazas y desafíos, escalan juntos. Pero esto requerirá algo de ti: reconceptualizar quién eres.

El arte de la reinvención personal en una era automatizada

Ante la creciente competencia de la IA, forjar tu marca personal distintiva requiere autenticidad, creatividad, agilidad y una comprensión clara de tus respuestas emocionales al cambio, especialmente bajo la amenaza de la irrelevancia. Comprender tu posición actual en las etapas del duelo (negación, dolor, ira, depresión, etc.) puede guiar las transiciones emocionales vinculadas a tu reinvención personal. Considera los siguientes elementos para comenzar la etapa de reconstrucción.

Elementos clave para la reinvención personal en la era de la IA: