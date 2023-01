El impacto del metaverso y su inevitabilidad

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

El metaverso es un entorno virtual que ofrece a sus usuarios la oportunidad, no solo de crear experiencias, sino también de relacionarse con personas del mundo entero. Y aunque muchos aún no lo entiendan, no es un concepto nuevo. Durante décadas, hemos llegado a depender de adaptaciones similares centradas en el comercio, las interacciones sociales y las interpretaciones únicas de la expresión personal.

We Are | Getty Images

Lo que nos lleva a plantearnos, ¿es el metaverso inevitable? Muchos expertos en tecnología aseguran que es la manera en que el comercio, la comunicación y la interacción, entre otros evolucionarán a través de herramientas tecnológicas e innovadoras que les facilitaran a los seres humanos conductas que vienen repitiendo por años, desde una nueva perspectiva; mientras otros afirman que es el futuro del internet o la democratización de la realidad virtual y la realidad aumentada.

En los últimos años hemos visto pasar esta nueva plataforma de una teoría a una realidad en la que grandes empresas, marcas y expertos han invertido y por la que han apostado. Y a pesar de que aún falta un largo camino por recorrer, cada vez más comercios, tiendas, productos y servicios apuntan a aumentar su presencia digital apelando también a recursos virtuales, visuales y digitales que en los próximos años aumentarán exponencialmente.

Marcas como Microsoft, con su "Oficina del futuro", Spotify con "Spotify Island", entre otras, han sido algunos de los reconocidos nombres que han puesto sus ojos en esta arriesgada apuesta. Pero esto no se detiene aquí; como consecuencia de la proyección y el futuro que muchos ven en esta plataforma, han nacido también empresas que buscan facilitarle a personas, empresas, organizaciones y grupos la capacidad de monetizar, evolucionar y prosperar en el metaverso.

Una de estas es Landian, una empresa Colombiana con base en Medellín, que busca aprovechar el crecimiento colectivo de los mundos virtuales haciéndolos más interactivos, accesibles y más fáciles de navegar y premiar la creatividad y la interacción social rigiéndose por un sistema de valores compartidos que beneficia tanto a los fundadores como a los usuarios. Todo esto mediante el uso de redes de centralización y descentralización que reducen sustancialmente los riesgos de seguridad basados en blockchain.

Adicionalmente, el miércoles 4 de enero tuvo inicio en Las Vegas, Nevada, el CES (Consumer Electronics Show) en el que el metaverso es uno de los temas en furor, dado que Meta permitirá a usuarios exclusivos ver una primicia de lo que será Oculus Quest, el más reciente visor de realidad virtual lanzado por esta compañía para seguir convenciendo a su público de la fuerza con la que viene el metaverso, propuestas de descentralización del internet para encaminarlo hacia su democratización, una Web3 con componentes de realidad mixta, avances en blockchain, el futuro de las criptomonedas y mucho más.

Todo lo anterior nos confirma que el metaverso es una realidad, en la que es posible no solo crear negocios, sino también realizar reuniones de trabajo, interactuar con personas donde sea que se encuentren de manera personal o a modo de networking, crear comunidades con monedas virtuales que sean equivalentes al dinero, autos voladores y mucho más, pero esto no excluye que el metaverso de Meta sea el único que se proponga, dependiendo del éxito que tenga, es posible que salgan a la luz fuertes competidores buscando ofrecer un metaverso propio para beneficiarse.