¿No has pensado en franquiciar?

Si tienes un negocio exitoso en alguna región del país, apuesta por expandirlo bajo el esquema de franquicias.

August 5, 2011 4 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Tal vez algunos pudiéramos pensar que este título ya es caduco en nuestro país, si según algunos datos tenemos más de 1400 franquicias en oferta (no todas en operación). Sin embargo, les puedo decir que nada es más falso que esta afirmación inicial.



Periódicamente, una de las ventajas de dedicarme a la consultoría, provoca que en varias ciudades del interior del país nos inviten a platicar con empresarios, emprendedores, estudiantes e inversionistas que buscan incrementar su patrimonio. Lo más interesante de esto, además de tener la oportunidad de conocer a tanta gente emprendedora, con grandes éxitos, lo mejor es que no dejo de sorprenderme de la cantidad de negocios franquiciables que me voy encontrando en el camino.



Curiosamente, no siempre me detenía a pensar por qué varios de estos negocios (a pesar de que hubieran participado en alguna de nuestras conferencias y que tal vez los hubiéramos visitado para platicarles de las bondades del sistema, o para hacerles un diagnóstico de franquiciabilidad), en muchas ocasiones -incluso sin costo- habían decidido no hacer su desarrollo de franquicia.



Me queda claro que en algunos casos el factor económico era un tema importante. Pero, desde el 2007 éste no ha sido un factor fundamental en la toma de decisiones gracias al ya famoso Programa Nacional de Franquicias (PNF), de la Secretaría de Economía, ya que con sólo cubrir la regla de 2 o 3 años operando y tener 2 o 3 puntos de venta, pueden acceder a un apoyo sumamente interesante para desarrollar su franquicia con una firma consultora acreditada ante el programa. Entonces, ¿qué es lo que no les lograba trasmitir a muchos de ellos?.



El otro día en una reunión familiar, platicaba con la mamá de un amigo que tiene una pizzería muy afamada en cierta zona de la ciudad de México, con una sucursal operando y me decía: ¡Cómo voy a competir contra esos monstruos de marcas, con promociones, publicidad y demás características que les da el ser unas ¨marcotas¨! Al escucharla me sentí casi como una alcancía a la que le estaban cayendo varios veintes, de inmediato detecté que en la mente de muchos negocios regionales o locales exitosos, está la incertidumbre de que al decidir exponenciar su crecimiento a través del modelo de franquicia, lo que en muchos casos están pensando es: con qué recursos les puedo competir a las grande cadenas de alimentos, de ropa, de accesorios, etcétera.



Lo que tal vez no les había podido trasmitir es que el conjunto de estas ¨marcotas¨, también iniciaron como la mayoría de los negocios y que decidieron hacer algo que si no lo hubieran hecho, alguien más lo hubiera realizado. Además, un tema fundamental es la misma generación de barreras de entrada que puedes hacer con una expansión más rápida dentro de tu zona de influencia, que paulatinamente haga que ésta sea cada día más y más grande



Si encuestas en tus sucursales en dónde trabajan tus clientes, tú crees que al ponerles el negocio que ya conocen de su colonia, y que además les gusta, ¿no lo visiten más? Lo más probable es que así se dé. Por eso, si aún no pasaba el tema por tu cabeza, me parece que ahora con esta información es momento de que te asesores con los expertos para determinar de inicio si tu negocio y tú están listos para iniciar este interesante y retador mundo de crecer y expandirte bajo el esquema de la franquicia.





Por: www.alcazar.com.mx