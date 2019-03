"Beakman" da consejos a emprendedores

El actor estuvo en Campus Party donde compartió con los asistentes claves para liderar, trabajar en equipo y seguir su pasión.

Paul Zaloom, famoso por su rol de “Beakman”, estuvo presente en la quinta edición de Campus Party México 2014. Entre risas y recuerdos, el actor compartió sus experiencias en el programa, incluyendo claves para motivar equipos, y su sorpresa al darse cuenta de lo popular que es en nuestro país. “La primera vez que vine a México fue en febrero de este año y debo decir que la reacción fue muy inesperada”, comenta Zaloom.

Una de las cualidades de este actor es su habilidad para hacer reír a la gente y su capacidad de innovar de tal manera que, a pesar de que el show terminó hace casi 17 años, sigue siendo recordado por miles de fanáticos.

“Para ser creativo e innovador sirve mucho improvisar y aprovechar la situación. La solución es ver a nuestro alrededor y observar. La curiosidad es la base para todo lo que hagas en la vida”, añade Zaloom.

Además de una conferencia de prensa, los campuseros pudieron apreciar a Zaloom personificado como “Beakman” antes de que iniciara su presentación oficial. Con su clásica bata verde y su peinado único, salió al escenario e interpretó al personaje que recordamos con tanto cariño.

Lo que más se preguntaban los asistentes fue, ¿qué ha pasado con los programas de televisión educativos que además entretienen?

“Beakman surge debido a que en 1991 todos los canales debían tener cierto contenido educacional para poder operar. El programa nunca hubiera existido de no haber sido por eso”, dice Zaloom. “Nuestra meta no era educar, sino abrir la puerta de la ciencia y creo que todos son parte de una colaboración y pueden facilitar la información con las redes sociales como nosotros lo hicimos antes”, agrega.

Para que un producto sea memorable, debes darle al cliente lo que quiere, de tal manera que si lo haces con pasión tendrás a un consumidor satisfecho y leal. “Mi propósito es hacer reír a la gente, sé que nací para eso, por lo que creo que si una persona quiere educar debería hacerlo con esa misma entrega y pasión”, añade Zaloom.

Durante muchos años ha colaborado con diversas personas, pero particularmente en “El mundo de Beakman”, su relación con los personajes era muy buena. El tema del trabajo en equipo ha sido muy discutido en management y tiene sentido pensar que la gente con la que trabajas debe sentirse importante, no como un empleado más; finalmente, si sientes que eres parte de un equipo el trabajo mejora.

Zaloom recuerda que cuando trabajaba en el show, el productor le pedía que, como líder, era importante que motivara al resto del equipo, ya que si ellos veían que estaba enojado o triste los demás actuarían igual.

“Cuando me pidieron que siempre estuviera de buen humor no se me hizo nada difícil, todos los días cuando iba camino al trabajo me convencía de estar contento y de lo bendecido que era , lo cual era verdad, así que cuando llegaba al set me sentía el hombre más feliz”, comenta Zaloom. “La idea de aterrorizar a la gente no va conmigo, no entiendo a los jefes que lo hacen, no deberían intimidar sino darles reconocimientos”, agrega.

Paul recuerda también que la cooperación entre todos era muy buena ya que si alguien daba una idea para el programa, ésta era tomada en cuenta o por lo menos se le daba la oportunidad a la persona para dar su opinión. Pasaba lo contrario en otros shows, donde los encargados de generar ideas eran el productor o director y no se permitía opinar.

“Lo único que puedo aconsejarle a los emprendedores es que hagan lo que les guste y apasione. No tiene caso hacer algo si no te divierte. Yo no sabía lo que quería hacer cuando iba en la universidad hasta que vi a un titiritero y comencé a vivir mi sueño. Lo mismo aplica para los que quieren ganar un millón de dólares: ayuda que lo vean con humor y disfruten la vida”, concluye.