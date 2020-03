10 hábitos que mejorarán dramáticamente tu vida

Tenemos que ser muy cuidadosos al escoger nuestras búsquedas porque son nuestros hábitos los que nos hacen.

En la fábula Los zapatos rojos, de Christian Andersen, una joven chica anhela un par de hermosos zapatos rojos. En última instancia, engaña a la mujer ciega que se preocupa por ella para comprarse el par. Su amor por esos zapatos rojos la hizo darles prioridad sobre cosas más importantes en su vida y, como siempre pasa en las fábulas, el karma no estuvo al otro lado. Los zapatos le quedaron firmemente apretados y la forzaron a bailar sin parar, al punto de casi morir debido al cansancio y la inanición.

Podemos burlarnos de la inocencia de esta pequeña chica pero, en la vida real, hacemos lo mismo, vamos en búsqueda de cosas que creemos nos harán felices y no nos damos cuenta de que nos está llevando a un camino peligroso.

Un estudio encontró que las personas que experimentan gran satisfacción en el trabajo no son las que están en oficinas lindas; son los que se acercan a su trabajo como un llamado, incluso cuando ese trabajo implica mano de obra.



Otro estudio encontró que simplemente ver logos de comida rápida hace más impaciente a la gente. No es que haya una característica intrínseca en comida rápida que haga impaciente a la gente, son los hábitos que asociamos con ella, tales como tener prisa, comer para llevar y nunca detenerse lo suficiente para disfrutar un platillo saludable que reduzca nuestra impaciencia.



Debemos ser muy cuidadosos en elegir nuestros propósitos, porque nuestros hábitos los hacen. Cultivar los hábitos que se presentan a continuación te llevarán a la dirección correcta. Ellos te ayudarán a dirigirte a una vida significativa y plena por la cual cultivas lo mejor de ti.

1. Mantente alejado de las personas que erosionan tu calidad de vida

Si ver un logo de comida rápida puede hacerte sentir impaciente, piensa cómo puede impactar una persona tóxica en tu vida. Seguramente estas personas serán infelices con tu decisión de alejarte de ellas y te lo dirán con voz fuerte, ¿pero no vale la pena alejarte de los efectos negativos que acumulaste durante años con su influencia? Siempre van a haber personas tóxicas que tienen una forma de meterse debajo de tu piel y quedarse allí. Cada vez que te encuentres a ti mismo pensando en un colega o una persona que te hace hervir la sangre, practica ser agradecido por alguien más en tu vida. Hay muchas personas afuera que merecen tu atención y la última cosa que quieres hacer es pensar en gente que no lo vale.

2. No más teléfono, computadora o tablet en tu cama

La gente no se da cuenta del daño que esto hace a su descanso y productividad. La luz azul de longitud de onda corta juega un papel importante en la determinación de su estado de ánimo, nivel de energía y calidad del sueño. La luz azul de longitud de onda corta juega un papel importante en la determinación de tu estado de ánimo, nivel de energía y calidad del sueño.

En la mañana, la luz de sol contiene grandes concentraciones de esa luz azul. Cuando los ojos se exponen directamente a esta, detiene la producción de la hormona que induce al sueño, la melatonina, y te pone alerta. En la tarde, los rayos de sol pierden luz azul, lo que permite que tu cuerpo produzca melatonina y esto empiece a hacerte sentir somnoliento. En la noche tu cerebro no espera ninguna exposición a la luz azul y es muy sensible a ella. Muchos de nuestros aparatos nocturnos favoritos (laptops, tablets y celulares) emiten luz azul de onda corta brillando en tu cara. Esta exposición perjudica la producción de melatonina e interfiere con tu habilidad para dormir, así como en la calidad de tu sueño. Así como todos experimentamos, las noches con un sueño pobre tiene efectos desastrosos. Lo mejor que puedes hacer es evitar estos dispositivos después de la cena (la televisión está bien para mucha gente, sólo si se sientan lejos de ella).

3. Aprecia el aquí y el ahora

La gratitud es fundamental para la paz y la felicidad, no la riqueza, el glamour, la aventura o los carros rápidos, sino la simple apreciación de lo que tienes. Sólo porque no puedes costear una champaña o comer caviar, no significa que no puedas disfrutar un platillo. Hot-dogs y cerveza en la cubierta trasera con tus amigos puede ser muy bueno. Así que no te vuelvas loco pensandp que necesitas algo que aún no tienes para ser feliz, porque la verdad si no puedes ofrecer lo que tienes ahora, no podrás apreciar la “buena vida” incluso si la tienes.

4. Date cuenta de las cosas no siempre son como las percibes

Esto va relacionado con apreciar el aquí y ahora. Aquella persona que tú envidias porque parece tener una vida perfecta debe lidiar con todo tipo de problemas detrás de puertas. Esa “perfección” podría ser un milagro total. La decisión de tu empleador de mudarse de oficina podría parecer una molestia, pero podría ser lo mejor que te ha pasado. No eres omnisciente y no eres un adivino, así que ábrete a la posibilidad de que la vida tiene algunas sorpresas, porque lo que ves no es siempre lo que obtienes.

5. Empieza, incluso aunque vayas a fracasar

Muchos escritores gastan incontables horas en lluvias de ideas de cómo serán sus personajes y el argumento y después escriben página por página que saben nunca terminarán en el libro. Hacen eso porque saben que las ideas tardan tiempo para desarrollarse. Tendemos a congelarnos cuando es hora de empezar porque sabemos que nuestras ideas no son perfectas y que lo que producimos podría no ser bueno. Pero, ¿cómo puedes producir algo magnífico si no empiezas y le das tiempo a tus ideas de evolucionar? El autor Jodi Picoult resume la importancia de reducir el perfeccionismo perfectamente: “Puedes editar una mala página, pero no puedes editar una página en blanco”.

6. Vuélvete organizado

Las personas bromean sobre las nuevas ideas que son escasas, pero yo creo que lo único escaso es el tiempo libre. ¿Conoces a alguien que tenga? Todavía perdemos mucho tiempo sino somos organizados. Tocamos las cosas dos o tres veces antes de que hagamos algo con ellas (como tirar el correo abajo en el mostrador y luego moverlo a la mesa para que podamos cocinar la cena) y una vez que las guardamos, luego perdemos incluso más tiempo buscándolas. Establece un lugar para poner todas las pequeñas cosas que necesitas a cada minuto, de otra manera estarás buscando en una gran pila de cosas.

7. Empieza una colección de cosas que realmente resuenen contigo

¿Alguna vez te has topado con una cita o un meme que es tan afin con tus sentimientos y lo quieres conservar por siempre? Tú sabes que está en uno de esos sombreros que usaste hace cinco años y realmente esperas que no sea la que le diste a la benevolencia. Cuando tienes algo que realmente te resuena (si es algo que expresa quién eres o quién quieres ser) tenlo en un lugar central.

8. Haz algo que te recuerde quién eres

Todos bromeamos sobre tener un tiempo propio, pero ¿qué es eso realmente? Es hacer tiempo para aquellas actividades que sientes más auténticamente, cuando todas las máscaras están fuera y puedes sólo “ser”. Si es a correr o bailar con tus discos de los 80 a todo volumen, haz tiempo para esos momentos. Eso es increíblemente rejuvenecedor.

9. Di no

Una investigación conducida por la Universidad de California en San Francisco muestra que mientras más dificultad tengas de decir no, más probable es que experimentes estrés, agotamiento e incluso depresión, todo lo que tenga que ver con autocontrol. Decir no es el reto más profundo para mucha gente. “No” es una poderosa palabra a la que no deberías tenerle miedo. Cuando es momento de decir no, la gente emocionalmente inteligente evita frases como: “No creo poder” o “No estoy seguro”. Decir no a un nuevo compromiso le hace honor a los existentes y te da la oportunidad de cumplirlos con éxito. Sólo recuerda que decir no es un acto de autocontrol ahora que incrementará tu futuro control y previene el efecto negativo de tener muchos compromisos.

10. Mantén objetivos realistas

¿Cuántas personas empiezan enero proclamando “voy a perder 30 kilos para marzo”? Grandes, escalofriantes y locos objetivos pueden ser increíblemente inspirador, hasta que caes pronto, y entonces, en vez de inspiración, terminas con decepción y culpa. Ciertamente no sugiero que dejes de ponerte metas que te empujen y te desafíen, sólo que trata de apegarte a la realidad.

En resumen...

Tu carácter es determinado por tu actitud y cómo puedes gastar tu tiempo y eso es felicidad. Para de cazar las cosas que piensas que te harán feliz y empezar a darte cuenta que tu paz y tu felicidad están enteramente en ti.