Por qué United sacó a un pasajero a la fuerza

Empleados de la aerolínea usaron la fuerza bruta para retirar a un viajante de uno de los aviones.

April 11, 2017 4 min read

Un pasajero de United Airlines que quería viajar de Chicago a Louisville el pasado 8 de abril recibió una horrible sorpresa.

Luego de haber sobrevendido el vuelo United Express 3411, empleados de la aerolínea pidieron a voluntarios ceder su asiento a cambio de un reembolso de US$400 y US$800, pero nadie aceptó. Entonces los empleados recurrieron a medidas por demás extremas.

Tres oficiales se acercaron a un hombre y le pidieron ceder su asiento a lo que él se rehusó. Entonces los guardias de seguridad levantaron a la fuerza al hombre mientras el pasajero se resistía. Los empleados terminaron por arrastrar fuera al hombre.

Los usuarios Aubra y Tyler Bridges documentaron el traumatizante evento, publicando un videoclip de 30 segundos en redes sociales que desde el sábado se ha vuelto viral. De acuerdo con Aubra, United usó su computadora para selección al azar a los pasajeros que debían dejar el avión.

El pasajero que sale en el video gritó que era médico y debía ver pacientes por la mañana. Eventualmente la aerolínea le permitió regresar a su lugar, pero se veía desorientados y con sangre en el rostro.

United publicó una disculpa en Twitter diciendo que el evento fue “perturbador”y asegurando que realizaría una investigación profunda del incidente. Sin embargo, el director ejecutivo de la Firma, Oscar Munoz, indicó en una entrevista para The Guardian que el pasajero “era combativo” y que sus empleados actuaron de acuerdo con el protocolo establecido.

United CEO response to United Express Flight 3411. pic.twitter.com/rF5gNIvVd0 — United (@united) 10 de abril de 2017

Naturalmente las respuestas en redes sociales criticando a la aerolínea no se han hecho esperar. Incluso, hay una propuesta en Change.org en la que más de 6 mil firmas piden la destitución de Munoz.

Right now, I suspect that if @United had offered four passengers $10,000 each to get off the plane it would’ve saved them money. — Phil Plait (@BadAstronomer) 10 de abril de 2017

Delta corporate headquarters right now pic.twitter.com/ETdD4amnKp — Tananarive Due (@TananariveDue) 10 de abril de 2017

Question @united: can I pay $400 to have a passenger of my choice forcibly dragged from one of your flights? Because I would spring for that — ReaccomodatedPopehat (@Popehat) 10 de abril de 2017

Caen sus acciones

Tras este escándalo, el valor de las acciones de United Airlines se desplomó casi mil millones de dólares debido al temor de los inversionistas al posible daño irreparable que puede sufrir la reputación de la marca.

Las acciones de la firma cayeron 4% por la mañana para recuperarse levemente a media tarde y perder “solo” 3%. Esto quiere decir que la empresa vale US$900 millones menos de lo que cotizaba el lunes por la tarde al cierre de operaciones.

El efecto real del fiasco se vería en los mercados internacionales, ya que en Estados Unidos la aerolínea es muchas veces la única opción para volar. Sin embargo en Asia, donde los usuarios notaron la ascendencia oriental del pasajero removido, United enfrenta a grandes competidores.

Este incidente sucedió solo semanas después de que United protagonizara otro escándalo por no dejar que dos pasajeras subieran a un avión por usar leggings.

Con información de Rose Leadem

¿Qué crees que debería hacer la aerolínea para enfrentar esta crisis en su imagen y atención al cliente?