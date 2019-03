¿Cómo sorprenderse y aprender en el emprendimiento?

Emprendedores, cuando alguien les diga que en su industria no hay manera de innovar, que ya todo está hecho, no les crean. Sigan intentando.

Mi industria favorita para trabajar es la de los viajes. Tengo la fortuna de seguir aprendiendo de la industria y además el atrevimiento, de vez en cuando, de aplicar lo que he aprendido de ella en otras industrias u otro tipo de proyectos. Es gracioso porque la industria de los viajes es una de esas que a ratos, se niega a cambiar porque ¿qué tanto puede innovarse en el proceso de ir de un lugar a otro por la motivación que sea? Las necesidades son las mismas: tener dónde comer, dónde dormir y cómo llegar.

Afortunadamente, existen espacios como el Congreso Iberoamericano de Producto Turístico, Incubatour en donde personajes exóticos como yo, se reúnen para discutir oportunidades de crecimiento en la industria y a imaginar qué podemos hacer distinto o cómo podríamos adaptarnos a los cambios y las tendencias.

Cuando un emprendedor decide ir a un evento de este tipo (congreso, encuentro, foro, etc.) es porque cree que puede aprender algo nuevo, porque quiere hacer networking o porque quiere reafirmarse que no es el único frustrado con cómo funcionan las cosas. Yo fui a Incubatour por la primera, porque no me gusta eso del networking y mis frustraciones las comparto cada que me siento a escribir o me reúno con otros amigos emprendedores.

Sin embargo, mi camino del emprendimiento me ha llevado hacia otras esferas de acción: entretenimiento, desarrollo de negocios, sustentabilidad, tecnología. Y entonces no dudé ni un segundo cuando se presentó la oportunidad de escapar a un evento como Incubatour.



La experiencia valió toda la pena, aprendí un nuevo término y compré el libro de Raquel Roca para empezar a entender lo que son los Knowmads y cómo funcionan, ya estoy desde ahora segura que el término no aplica nada más a la industria de los viajes y podrían ayudar a uno que otro a entender las dinámicas de trabajo de los millennials y la generación Z.

Nunca hubiera imaginado una clase de historia sobre un pueblito en Veracruz podría inspirar un viaje y sin embargo lo hizo. Acuérdense de mi experiencia con la industria del turismo y busquen la manera de cambiar las cosas, de presentarse de otro modo. Encuentren una tribu de locos emprendedores que piensen distinto.



Siempre es refrescante hacerse de nuevos contactos que puedan añadirle a la experiencia propia, mejor aún si llegan sin hacer mucho esfuerzo. En esos cuatro días recordé que el camino del emprendimiento no es recto ni está cubierto únicamente de carriles de alta velocidad, las circunstancias del emprendimiento de cada uno son distintas y cada quien decide cuáles y cuántos riesgos tomar.

Nadie está obligado a seguir la fórmula que le funcionó a otro, siempre podemos mejorar e incluso encontrar mezclas inesperadas para conseguir resultados extraordinarios, lo importante es asumir el riesgo, aprender del resultado y volver a arriesgar.



Si alguien me hubiera dicho que yo en Incubatour iba a hacer networking y a desahogar mis frustraciones no les hubiera creído. Menos hubiera creído si me hubieran dicho que en Incubatour un funcionario de turismo finalmente iba a ayudarme a entender todos esos cursos de finanzas que había tomado. Pues ahora pueden consultarme lo que quieran acerca de fijar costos y establecer precios porque gracias al taller de Dario Flota eso fue lo que pasó y entonces todos esos cursos ahora valieron toda la pena, uno nunca termina de aprender, lo importante es estar dispuesto a sorprenderse, eso seguro.