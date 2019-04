July 31, 2017 2 min read

Uber se encuentra en plena búsqueda de un nuevo director, pero su denostado fundador Travis Kalanick ya está planeando aplicar una “Steve Jobs” para recuperar el control de su empresa.

De acuerdo con reportes de Recode, Kalanick pretende repetir el logro del fundador de Apple quien luego de ser echado de su compañía en 1985 logró regresar a la firma para llevarla a su mejor momento en la historia.

Según diversos medios, Kalanick, quien dejó de ser el presidente ejecutivo de Uber hace unas semanas, le ha dicho a personas cercanas que hará lo mismo que Jobs para recuperar la firma de transporte que fundó en 2009.

Como tal, Kalanick no fue despedido de Uber, pero renunció luego de una serie de problemas en la compañía derivados del tipo de liderazgo de su fundador. La crisis estalló en febrero cuando una ex empleada de Uber escribió en un blog como fue víctima de acoso y sexismo, hecho que se agravó cuando surgió un video de Kalanick gritándole a un conductor de Uber.

Entre los nombres que se han barajeado para tomar el control de la empresa estaba el de Meg Whitman, ex CEO de Hewlett Packard Enterprise, quien a través de Twitter rechazó la oferta.

(3/3) We have a lot of work still to do at HPE and I am not going anywhere. Uber's CEO will not be Meg Whitman.